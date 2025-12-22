Japón advierte de que tomará medidas "apropiadas" contra los movimientos excesivos de divisas

Por Takaya Yamaguchi y Kaori Kaneko

TOKIO, 22 dic (Reuters) -

Las autoridades japonesas dijeron el lunes que tomarían medidas "apropiadas" contra los movimientos excesivos de los tipos de cambio, en comentarios que aumentan la perspectiva de una intervención tras la reunión del banco central de la semana pasada que provocó nuevas caídas del yen.

"Las recientes fluctuaciones de los tipos de cambio han sido unilaterales y bruscas, y me preocupan", dijo a la prensa Atsushi Mimura, máximo responsable japonés en materia de divisas. "Tomaremos las medidas adecuadas contra los movimientos excesivos".

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, también advirtió sobre la continua debilidad del yen y dijo que era importante que "las monedas se muevan de manera estable, reflejando los fundamentos".

"El Gobierno tomará las medidas apropiadas contra los movimientos excesivos, incluidos los especulativos", dijo en rueda de prensa.

Estas declaraciones ocurrieron después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmara a última hora del viernes que Tokio respondería adecuadamente a los movimientos especulativos excesivos del yen, subrayando la preocupación del Gobierno por las fuertes caídas del yen que han hecho subir los precios de las importaciones y el coste de la vida de los hogares.

El viernes, el Banco de Japón subió los tipos de interés del 0,5% al 0,75%, situando el coste de los préstamos en niveles nunca vistos en tres décadas y reduciendo el diferencial con la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sin embargo, el dólar subió el viernes hasta 157,67 frente al yen japonés, su nivel más alto en cuatro semanas, al tiempo que los mercados se centraron más en los comentarios del gobernador Kazuo Ueda en su conferencia de prensa, que ofreció pocas pistas sobre el ritmo y el calendario de la próxima subida de tipos del Banco de Japón.

Kihara también señaló que el Gobierno "vigilaría de cerca el impacto de la subida de los tipos de interés mientras coopera con el Banco de Japón".

Los bonos del Estado japonés (JGB) se debilitaban aún más el lunes, tras la subida de los tipos de interés por parte del banco central la semana pasada. El rendimiento de los JGB a dos años, que es el más sensible a la política monetaria del banco central, subió a un máximo histórico, mientras que el rendimiento a 10 años alcanzó un máximo de 26 años.

(Información de Takaya Yamaguchi; información adicional de Satoshi Sugiyama y Kaori Kaneko; escrito por Leika Kihara; edición de Himani Sarkar y Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)