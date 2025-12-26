Japón.- Al menos 15 heridos en un ataque con arma blanca en una fábrica de Mishima, en Japón

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Japón han informado este viernes de que al menos 15 personas han resultado heridas tras ser atacadas con un arma blanca en la fábrica de neumáticos de Yokohama, en la ciudad de Mishima, situada en la prefectura de Shizuoka. Las fuerzas de seguridad han indicado que el ataque ha tenido lugar sobre las 16.30 (hora local) en el interior de la fábrica y han confirmado que el principal sospechoso ha sido detenido y se encuentra bajo custodia. La planta se encuentra a unos 2,3 kilómetros de la estación de trenes de Mishima y en ella se fabrican neumáticos para turismos. Además, cuenta con casi un millar de trabajadores, según informaciones de la agencia de noticias Jiji Press. De momento, la empresa no se ha pronunciado sobre lo sucedido.