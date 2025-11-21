Japón aprueba paquete de reactivación económica por US$135.000 millones, según medios

El gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprobó este viernes un importante paquete de estímulo con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación en los hogares y las empresas, informaron los medios.

El conjunto de medidas tiene un valor de 21,3 billones de yenes (unos US$135.000 millones) e incluye subsidios energéticos y recortes fiscales, según los reportes de la prensa.

Takaichi llegó al poder el mes pasado con la promesa de combatir la inflación, ya que el descontento por el aumento de los precios contribuyó a la caída de su predecesor, Shigeru Ishiba, que apenas llevaba un año en el cargo.

Sin embargo, su paquete de reactivación ha avivado los temores de que se incremente la ya colosal deuda de Japón, lo que ha provocado que los rendimientos de los bonos del Estado alcancen máximos históricos y que el yen se deprecie frente al dólar.

Una moneda más débil eleva los precios de las importaciones para un Japón pobre en recursos, que depende en gran medida de los alimentos, la energía y las materias primas extranjeras para impulsar su economía.

La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzó el viernes la advertencia más contundente hasta la fecha de que el gobierno podría intervenir para apoyar al yen, al afirmar que tomará "las medidas adecuadas contra los movimientos desordenados (del mercado de divisas)".

Takaichi reiteró el martes su objetivo de aplicar una "política fiscal responsable y proactiva".

"Por encima de todo, nuestra máxima prioridad es hacer frente al aumento de los precios al que se enfrentan nuestros ciudadanos", afirmó.

La tasa de inflación interanual en octubre, excluidos los alimentos frescos, se aceleró al 3,0%, frente al 2,9% de septiembre, aunque en línea con las expectativas del mercado.

stu/lb/arm/cr