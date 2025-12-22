Japón apunta a US$7 billones de ahorros familiares para dinamizar las ventas de bonos

Por Makiko Yamazaki y Junko Fujita

TOKIO, 22 dic (Reuters) - Japón está estudiando recurrir a los 7 billones de dólares en ahorros de los hogares del país para respaldar la demanda de bonos, con planes para lanzar nuevos productos e incentivos.

De esta forma, el Ejecutivo trataría de aprovechar el éxito de las recientes ventas entre inversores minoristas y llenar el vacío dejado por la disminución de las compras del banco central.

Los esfuerzos para atraer a los hogares japoneses no son nuevos: en 2010, el Ministerio de Finanzas creó una mascota, Kokusai-sensei, o Profesor JGB, para promocionar los valores y más tarde incluso ofreció monedas de oro a los compradores de bonos especiales de reconstrucción.

Pero mientras que las mascotas y los metales tuvieron dificultades, este año los mayores rendimientos han conseguido atraer a los compradores. Las ventas minoristas de deuda pública japonesa (JGB) se dispararon un 30,5% en 2025, hasta los 5,28 billones de yenes (33.550 millones de dólares), la cifra más alta desde 2007.

Entusiasmado por el fuerte impulso, en una reunión con más de una decena de inversores institucionales a finales de noviembre, el Ministerio de Finanzas se enfrentó a las peticiones de intensificar los esfuerzos para atraer a los compradores minoristas, según las actas de la reunión publicadas por el ministerio.

La ampliación de la base de inversores para los JGB se ha convertido en un factor crítico para la estabilidad del mercado, ya que las políticas reflacionistas de la primera ministra Sanae Takaichi alimentan las preocupaciones sobre los planes de endeudamiento y gasto del Estado.

“ENCONTRAR NUEVOS INVERSORES”

La rentabilidad de la deuda pública japonesa a 10 años superó el viernes el techo del 2% por primera vez en 26 años, después de que el Banco de Japón subiera los tipos de interés a máximos de tres décadas y anunciara un endurecimiento de su política monetaria.

Los hogares se consideran una fuente clave de nueva demanda, ya que el BoJ está reduciendo sus compras y los bancos comerciales se enfrentan a límites en su capacidad de compra de bonos debido a las normas de capital que frenan el riesgo de los tipos de interés.

Como los bonos del Estado japoneses (JGB, por sus siglas en inglés) minoristas rinden incluso menos que los que se venden a los bancos, estos títulos han sido históricamente difíciles de vender. Los hogares japoneses poseen menos del 2% de los 1.060 billones de yenes en JGB en circulación y cerca de la mitad de los 2.200 billones de yenes en activos financieros de los hogares se encuentran en efectivo o en depósitos de bajo rendimiento.

“Cuando se trata de encontrar nuevos inversores, creemos que hay margen de expansión entre los particulares”, dijo uno de los participantes en la reunión del Ministerio de Finanzas, según un acta que no nombraba a los ponentes.

“Como no se puede confiar en los inversores extranjeros como titulares estables, deberíamos considerar diseños de productos que fomenten la titularidad por parte de inversores particulares, como el aumento de ofertas como fideicomisos de inversión para bonos a 30 años”, dijo otro.

“MAYOR RENDIMIENTO”

Daiwa Asset Management y Amova Asset Management lanzaron en los últimos meses fondos de inversión centrados en bonos del Estado japonés a 30 años, dirigidos por primera vez a inversores minoristas nacionales.

Amova comenzó a plantearse la creación del fondo cuando el rendimiento de los bonos del Estado japonés a 30 años alcanzó el 3%, según explicó Takuya Kanazawa, vicepresidente sénior del departamento de desarrollo de productos de la empresa. El rendimiento superó el 3% por primera vez en mayo y el lunes alcanzó un nuevo récord del 3,445%.

“El rendimiento del 3% es lo suficientemente alto como para superar la inflación”, afirmó Kanazawa.

“Cuando los inversores minoristas pensaban en invertir en deuda de alto rendimiento, solían decantarse por bonos estadounidenses o australianos, pero estos siempre conllevan riesgos cambiarios”, añadió.

“Con este fondo, pueden disfrutar de rendimientos más altos sin esos riesgos”.

La profesora Nana Otsuki, de la Escuela de Negocios NUCB, que asistió a la reunión del Ministerio de Finanzas con los inversores, afirmó que la propiedad de bonos del Estado japonés por parte de los hogares podría aumentar hasta el 5%-6% si se renueva el diseño del producto.

“Que la gente posea bonos del Estado sería un paso adelante significativo, ya que podría fomentar entre ellos un sentido de la responsabilidad sobre lo que la administración Takaichi denomina política fiscal proactiva responsable”, afirmó.

En cuanto a las propuestas de los inversores, un alto cargo del Ministerio de Finanzas declaró a Reuters que el Gobierno se estaba preparando para ampliar el mercado objetivo de las ventas minoristas de bonos del Estado a partir de enero de 2027 para incluir a las empresas sin ánimo de lucro y a las empresas que no cotizan en bolsa.

El ministerio también está recabando opiniones sobre otras posibles medidas, según el funcionario.

El Centro de Investigación Aplicada a los Mercados de Capitales de la Universidad de Tokio, donde Otsuki es investigadora, instó este mes al Gobierno a reformar los productos de bonos del Estado minoristas para hacerlos más atractivos.

Entre las medidas propuestas se incluyen la inclusión de los bonos del Estado minoristas en las cuentas de inversión libres de impuestos NISA y la revisión de la fórmula de fijación de cupones, que actualmente aplica un descuento a los rendimientos de referencia a cambio de la protección del capital.

Takahiro Otsuka, estratega senior de renta fija de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, afirma que Japón podría fijarse en el caso de Italia, que ha impulsado las ventas minoristas de bonos mediante incentivos como cupones más altos como recompensa por mantener los bonos durante más tiempo.

“Dicho esto, esto es esencialmente lo mismo que ofrecer una desgravación fiscal, lo que plantea la cuestión de cómo sopesar esa compensación”, afirmó Otsuka.

(1 dólar = 157,36 yenes)

(Información de Makiko Yamazaki, Junko Fujita y Rocky Swift; edición de Sumeet Chatterjee y Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)