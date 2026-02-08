Japón: Bessent felicita a la premier japonesa Takaichi

"La primera ministra convocó elecciones anticipadas y obtuvo una gran victoria hoy", declaró Bessent a Fox News, añadiendo que Takaichi tiene una "excelente relación" con Donald Trump.

"Y cuando Japón es fuerte, Estados Unidos también lo es en Asia", añadió el secretario del Tesoro.

A su vez, Takaichi afirmó que el "potencial" de la "alianza" entre Washington y Tokio "es ilimitado" y que la relación entre ambos países se basa en una profunda confianza y una cooperación estrecha y sólida".

Según las proyecciones actuales, el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi parece encaminado a ganar las elecciones de la cámara baja de Japón. "Espero visitar la Casa Blanca esta primavera y seguir trabajando juntos para fortalecer aún más la alianza entre Japón y Estados Unidos", declaró Takaichi, agradeciendo al presidente estadounidense Donald Trump por lo que denominó "cálidas palabras" de apoyo a su partido.

