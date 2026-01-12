Japón busca tierras raras en el fondo del mar para reducir la dependencia de China

Un buque de investigación japonés comenzó el lunes una misión para intentar extraer tierras raras a unos 6.000 de profundidad, con el objetivo de reducir la dependencia que Tokio tiene de Pekín.

El buque de perforación científica, denominado Chikyu, partió del puerto de Shimizu sobre las 09H00 (00H00 GMT) hacia la remota isla de Minami Torishima, en el océano Pacífico, cuyas aguas podrían contener minerales valiosos.

La misión empezó en momentos que China, principal fuente mundial de tierras raras, intensifica la presión sobre Japón luego de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que Tokio podría reaccionar militarmente ante un ataque contra Taiwán.

Pekín considera que Taiwán, una isla de gobierno autónomo, es parte de su territorio y ha prometido recuperarla, incluso por la fuerza de ser necesario.

China ha utilizado su hegemonía en las tierras raras para obtener influencia geopolítica, incluso en su guerra comercial con el gobierno de Donald Trump.

La misión del Chikyu podría conducir a una producción local de tierras raras, indicó Shoichi Ishii, director de programa dentro del gobierno.

"Estamos considerando diversificar nuestras fuentes de adquisición para evitar la dependencia excesiva de países específicos", declaró a periodistas en el puerto, poco antes de que zarpara el barco.

Las tierras raras -17 metales difíciles de extraer de la corteza terrestre- se utilizan en multitud de aparatos, desde vehículos eléctricos hasta discos duros, turbinas eólicas y misiles.

La Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marítimo-Terrestre afirmó que la misión del Chikyu es la primera en el mundo en explorar minerales a esas profundidades.

"Si Japón logra extraer tierras raras de forma constante alrededor de Minami Torishima, asegurará la cadena de suministros para industrias clave", señaló a AFP Takahiro Kamisuna, investigador de Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

"Igualmente, será un recurso estratégico clave para que el gobierno de Takaichi reduzca significativamente su dependencia de los suministros de China", agregó.

Según varios medios, China aplazó importaciones japonesas y exportaciones de tierras raras a Japón a raíz de la disputa entre ambos países.