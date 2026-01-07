Japón califica de "inaceptable" la prohibición china de exportar productos de doble uso

Por Satoshi Sugiyama y Rocky Swift

TOKIO, 7 ene (Reuters) -

El principal portavoz del Gobierno japonés dijo el miércoles que la prohibición china de exportar productos de doble uso al país era "absolutamente inaceptable y profundamente lamentable", en un momento en que se recrudece la disputa diplomática entre las dos principales economías asiáticas.

Los productos de doble uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares, incluidos ciertos elementos de tierras raras que son esenciales para fabricar drones y chips.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, desencadenó la disputa con Pekín a finales del año pasado al afirmar que un ataque chino a Taiwán podría considerarse una amenaza existencial para Japón. China considera Taiwán parte de su territorio, lo que la isla rechaza.

Pekín le ha exigido que se retracte de sus declaraciones, cosa que no ha hecho, lo que ha provocado una serie de contramedidas, la última de las cuales fue la prohibición el martes de exportar productos de doble uso militar.

"Una medida como esta, dirigida solo contra nuestro país, difiere significativamente de la práctica internacional, es absolutamente inaceptable y profundamente lamentable", dijo el miércoles el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, en una rueda de prensa diaria.

Kihara se negó a comentar el posible impacto en la industria japonesa, afirmando que seguía sin estar claro exactamente qué artículos serían objeto de la medida.

La reacción de los mercados a la noticia fue relativamente moderada, aunque las acciones japonesas bajaban el miércoles, en contra de una tendencia mundial que llevó a los índices de referencia estadounidenses y europeos a máximos históricos. El índice Topix de la renta variable japonesa caía un 0,55%, con un subíndice de acciones mineras a la cabeza de los descensos.

¿PRÓXIMAS RESTRICCIONES A LAS TIERRAS RARAS?

El diario China Daily, propiedad del gobernante Partido Comunista Chino, informó el martes de que Pekín estaba considerando endurecer la revisión de las licencias de exportación de tierras raras a Japón, basándose en fuentes cercanas.

Según los analistas, esta medida podría tener implicaciones de gran alcance para la potencia manufacturera, incluido su sector automovilístico clave.

Aunque Japón ha tratado de diversificar su suministro de tierras raras desde que China redujo por última vez las exportaciones de estos minerales en 2010, alrededor del 60% de sus importaciones siguen procediendo de China.

Una restricción de tres meses a las exportaciones chinas de tierras raras, como la que se produjo en 2010, podría costar a las empresas japonesas 660.000 millones de yenes (US$4.210 millones) y recortar un 0,11% del producto interior bruto anual, dijo el economista del Instituto de Investigación Nomura Takahide Kiuchi en una nota el miércoles.

Una prohibición de un año de duración restaría un 0,43% al PIB, añadió.

Hasta ahora, los datos de las aduanas chinas no han mostrado señales de un descenso de las exportaciones de tierras raras a Japón, aunque los datos se publican con cierto retraso. En noviembre, el último mes sobre el que se dispone de datos, las exportaciones aumentaron un 35% hasta 305 toneladas métricas, la cifra más alta del año pasado.

(1 $ = 156,6800 yenes) (Información de Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya, Tim Kelly y Rocky Swift en Tokio, Liz Lee y Lewis Jackson en Pekín; redacción de John Geddie; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)