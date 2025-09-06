Japón celebra la mayoría de edad del sobrino del emperador, segundo en la línea de sucesión

Japón celebró este sábado la mayoría de edad del príncipe Hisahito, sobrino del emperador Naruhito, que por ser varón puede ser heredero al trono.

El sobrino del emperador Naruhito, segundo en la línea de sucesión tras su padre, recibió una cofia tradicional de seda negra y laca, símbolo de madurez, durante una ceremonia oficial en el Palacio Imperial de Tokio.

"Cumpliré con mis deberes, consciente de mis responsabilidades como miembro adulto de la familia imperial", declaró el príncipe, que primero llevaba un traje amarillo tradicional reservado a los menores de edad, ante el emperador Naruhito y la emperatriz Masako.

Luego se puso un atuendo oscuro reservado a los miembros adultos de la familia real y se subió a un carruaje para asistir al resto de la ceremonia.

La única hija del emperador, la princesa Aiko, de 23 años, no puede suceder a su padre, según una norma vigente desde 1947, por ser mujer, una disposición criticada por un comité de la ONU.

Hisahito cumplió 19 años este sábado. Aunque ya había cumplido 18 años, la ceremonia se retrasó un año para permitirle finalizar sus estudios secundarios.

Es el único hijo del príncipe Akishino, de 59 años, hermano del emperador Naruhito, de 65, y de la princesa Kiko, de 58 años.

La sucesión imperial ha sido un tema de debate en Japón durante décadas y nueve de cada diez japoneses apoyan que una mujer pueda acceder al trono, según una encuesta de la agencia de prensa Kyodo.

La familia imperial no tiene poder político, pero conserva un gran valor simbólico en Japón.

