Japón censura los "extremadamente inapropiados" comentarios de un enviado chino

Japón informó el lunes de que se había quejado a China por los comentarios "extremadamente inapropiados" de uno de sus diplomáticos hacia la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que Estados Unidos calificó de amenazadores.

El cónsul general de China en Osaka publicó el comentario en las redes sociales en respuesta a comentarios de Takaichi ante el Parlamento japonés el viernes, en las que afirmaba que un hipotético ataque chino a Taiwán, gobernado democráticamente, podría provocar que Tokio tuviera que emprender acciones militares en defensa propia.

Takaichi describió la eventualidad como "una situación que amenaza la supervivencia de Japón", en comentarios que siguieron a una reunión con un representante taiwanés en una cumbre regional que tuvo lugar en Seúl este mes y que también enfurecieron a Pekín.

El sábado, el diplomático chino Xue Jian compartió un artículo del diario Asahi en el que hacía referencia a los comentarios de Takaichi y escribió: "No tenemos más remedio que cortar ese sucio cuello que se ha abalanzado sobre nosotros sin dudarlo un instante. ¿Están preparados?".

La publicación fue eliminada posteriormente.

El secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, dijo el lunes que, aunque la intención de la publicación de Xue "no estaba del todo clara", era "extremadamente inapropiado".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón y la embajada japonesa en China presentaron una enérgica protesta ante Pekín y exigieron que se borrara la publicación, dijo Kihara.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, dijo en una rueda de prensa celebrada el lunes que la publicación de Xue era una respuesta a los comentarios "erróneos y peligrosos" de Takaichi sobre Taiwán e instó a Tokio a "analizar en profundidad sus responsabilidades históricas".

A la pregunta de un periodista sobre si Japón expulsaría al enviado, Kihara dijo que Xue había hecho "múltiples comentarios inapropiados" y que Japón ha hecho repetidas gestiones ante Pekín para que tome las medidas oportunas.

El embajador de Estados Unidos en Japón, George Glass, compartió la publicación eliminada en la red social X el lunes y afirmó que Xue había amenazado a Takaichi y al pueblo japonés.

