LA NACION

Japón: Condenado a cinco años de prisión un militar de EEUU por secuestrar y agredir sexualmente a una menor en Okinawa

Japón. Condenado a cinco años de prisión un militar de EEUU por secuestrar y agredir sexualmente a u

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Japón: Condenado a cinco años de prisión un militar de EEUU por secuestrar y agredir sexualmente a u
Japón: Condenado a cinco años de prisión un militar de EEUU por secuestrar y agredir sexualmente a u

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal Superior de la prefectura de Fukuoka, en Japón, ha condenado este miércoles a cinco años de prisión a un militar de la Fuerza Aérea estadounidense destinado en Okinawa, al que ha hallado culpable de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 16 años en 2023.

La apelación presentada por el acusado, identificado como Brennon Washington, de 26 años, ha sido rechazada por la Justicia nipona, a pesar de que el militar ha reiterado su inocencia, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

El equipo de la defensa de Washington había argumentado que el testimonio de la menor era inconsistente y que presentaba, incluso, "contradicciones" respecto a la versión dada por su madre ante la Policía. Sin embargo, el juez Takashi Miura, ha asegurado que esas discrepancias podrían responder al estado en que se encontraba la víctima tras ser agredida.

El caso, que salió a la luz tres meses después de que Washington fuera imputado, ha vuelto a levantar la polémica. La población todavía recuerda lo ocurrido en 1995, cuando tres militares alquilaron una furgoneta y procedieron a dar una paliza y a violar en grupo a una niña de 12 años. En medio de una ola de protestas populares, fueron condenados a entre seis años y siete años y medio de cárcel.

Ahora, la Fiscalía pedía para el acusado siete años de prisión, si bien el tribunal ha reducido esta pena a cinco. El fallo apunta a que Washington pidió a la niña que se subiera a su coche frente a un parque de la localidad de Yomitan. Después, viajó con ella hasta su vivienda, situada fuera de la base de Okinawa, donde la agredió.

El Departamento de Defensa estadounidense indicó a principios de este mes que analizará la situación y el historial penal de las fuerzas estadounidenses que se encuentran en territorio japonés para evitar futuros delitos de este tipo.

Washington está estacionado en la Base Aérea de Kadena en Okinawa, según el gobierno de la prefectura de Okinawa. Fue entregado a las autoridades japonesas tras la acusación, pero fue liberado después de pagar la fianza y actualmente se encuentra bajo custodia de Estados Unidos.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
    1

    Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes

  2. Dibu Martínez y sus salvadas, el único punto alto de la selección ¡con 12 reprobados!
    2

    Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto

  3. De Narváez y Magrini: dos nombres raros, dos apellidos de polo y dos carreras deportivas por construir
    3

    Abierto de Jockey Club: Paco de Narváez y Kristos Magrini, con apellidos de polo e historias por escribir

  4. Juez se quebró por los repudiables comentarios contra su hija y dijo que su familia la está pasando mal
    4

    Luis Juez se quebró por los repudiables comentarios contra su hija y dijo que su familia la está pasando mal: “Necesito que me pidan perdón”

Cargando banners ...