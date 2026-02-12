Japón confirma incautación de barco pesquero chino y arresto de su capitán

Las autoridades japonesas incautaron un barco pesquero chino y arrestaron a su capitán, informó el viernes la agencia pesquera de Tokio, una medida que probablemente intensifique aún más las tensiones con Pekín

"Se ordenó al capitán de la embarcación que se detuviera para una inspección por parte de un inspector de pesca, pero la embarcación no acató la orden y huyó. en consecuencia, el capitán fue arrestado", dijo la autoridad en un comunicado

El incidente ocurrió el jueves dentro de la zona económica exclusiva de Japón, frente a la prefectura de Nagasaki, según la nota

Se trata de la primera incautación de un barco pesquero chino por parte de la Agencia de Pesca desde 2022, según la agencia Kyodo News

En noviembre, la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, insinuó que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán, cuya soberanía reivindica Pekín

Esa declaración provocó la molestia de China, lo que tensó las relaciones entre ambos países