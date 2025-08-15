Japón conmemora 80° aniversario de la rendición en la Segunda Guerra Mundial

TOKIO (AP) — Japón rindió homenaje el viernes a más de tres millones de muertos al conmemorar su rendición que puso fin a la Segunda Guerra Mundial hace 80 años, en un momento en que crece la preocupación por los recuerdos que se desvanecen rápidamente sobre la tragedia de la guerra y las amargas lecciones de la era del militarismo japonés.

El primer ministro Shigeru Ishiba expresó "remordimiento" por la guerra, siendo la primera vez que un líder japonés utiliza esta palabra en un discurso del 15 de agosto desde que el ex primer ministro Shinzo Abe la evitó en 2013.

Ishiba calificó la guerra como un error, pero no mencionó la agresión de Japón en Asia ni se disculpó.

Momento de silencio, compromiso de paz y flores de crisantemo

"Nunca repetiremos la tragedia de la guerra. Nunca tomaremos el camino equivocado", afirmó Ishiba. "Una vez más, debemos mantener profundamente en nuestros corazones el remordimiento y la lección de esa guerra".

Prometió transmitir su compromiso de paz a las próximas generaciones.

En una ceremonia nacional el viernes en el salón Budokan de Tokio, alrededor de 4500 funcionarios y familias en duelo y sus descendientes de todo el país guardaron un momento de silencio al mediodía, la hora en que comenzó el discurso de rendición del Emperador Hirohito el 15 de agosto de 1945. Los participantes ofrecieron posteriormente flores de crisantemo por los muertos en la guerra.

El mandatario se mantiene alejado del polémico Santuario Yasukuni

A sólo una cuadra de distancia, en el Santuario Yasukuni, docenas de políticos japoneses de derecha y sus seguidores se reunieron para rezar.

El santuario honra a 2,5 millones de muertos en la guerra de Japón, incluidos criminales de guerra condenados. Las víctimas de la agresión japonesa, especialmente China y las Coreas, consideran las visitas al santuario como una falta de remordimiento sobre el pasado bélico de Japón.

Ishiba se mantuvo alejado de Yasukuni y envió un adorno religioso como gesto personal en lugar de rezar en el polémico santuario.

Pero Shinjiro Koizumi, el ministro de Agricultura y considerado como un fuerte candidato para reemplazar al acosado primer ministro, rezó en el santuario.

Dijo a los periodistas que hizo el compromiso de no hacer la guerra a los espíritus.

“Es importante no olvidar a aquellos que sacrificaron sus vidas por su país”, expresó.

Koizumi es hijo del popular ex primer ministro Junichiro Koizumi, quien indignó a China cuando visitó Yasukuni como gobernante en funciones en 2001.

Legisladores de derecha, incluidos los exministros de seguridad económica Sanae Takaichi y Takayuki Kobayashi, así como el peso pesado del Partido Liberal Democrático Koichi Hagiuda, también visitaron el santuario el viernes.

Un grupo no partidista de 87 parlamentarios liderado por el liberal demócrata Ichiro Aisawa también rezó en Yasukuni, comprometiéndose a “mantener la paz” en Japón y en la región del Indo-Pacífico.

Por separado, Sohei Kamiya, líder del populista partido de ultraderecha Sanseito, rezó con 17 parlamentarios y 70 miembros de asambleas locales de su partido.

Dijo a los periodistas que el primer ministro debería visitar Yasukuni.

China y Corea del Sur instan a Japón a enfrentar sus acciones en tiempos de guerra

China y Corea del Sur recordaron a Japón sus atrocidades en tiempos de guerra en sus países y en otras partes de Asia.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, criticó los intentos en Japón de "blanquear y negar la agresión, distorsionar y falsificar la historia e incluso buscar rehabilitar las acusaciones de criminales de guerra".

"Sólo enfrentando la historia de frente podemos ganar respeto, sólo aprendiendo de la historia podemos avanzar hacia el futuro", añadió.

En Seúl, antes de su próximo viaje a Japón para una cumbre con Ishiba, el presidente surcoreano Lee Jae Myung pidió a los dos aliados de Estados Unidos superar los agravios del brutal dominio colonial de Japón.

Dijo que algunos problemas históricos siguen sin resolverse, instando a Tokio a enfrentar "nuestra dolorosa historia y esforzarse por mantener la confianza entre nuestros dos países".

El emperador muestra "profundo remordimiento"

Los emperadores japoneses han dejado de visitar el sitio de Yasukuni desde la consagración de los principales criminales de guerra allí en 1978.

El emperador Naruhito, en su discurso en el memorial de Budokan el viernes, expresó su esperanza de que los estragos de la guerra nunca se repitan al tiempo que "reflexionamos sobre nuestro pasado y tenemos en cuenta los sentimientos de profundo remordimiento".

Naruhito reiteró la importancia de contar la trágica historia de la guerra a las generaciones más jóvenes, cuando "continuamos buscando la paz y la felicidad del pueblo en el futuro".

Como parte del 80mo aniversario, ha viajado a Iwo Jima, Okinawa e Hiroshima, y se espera que visite Nagasaki con su hija, la princesa Aiko, en septiembre.

Transmitiendo la historia a las generaciones más jóvenes en medio del revisionismo

Hajime Eda, cuyo padre murió en su camino a casa desde Corea cuando su barco fue impactado por una mina, dijo que nunca olvidará a su padre y a otros que nunca regresaron a casa. En un discurso en representación de las familias en duelo, Eda dijo que es responsabilidad de Japón compartir lecciones sobre la vacuidad del conflicto, la dificultad de la reconstrucción y la preciosidad de la paz.

Varios adolescentes participaron en la ceremonia luego de aprender sobre sus bisabuelos que murieron en los campos de batalla.

Ami Tashiro, una estudiante de secundaria de 15 años de Hiroshima, dijo que se unió a un homenaje que marcaba el final de la batalla en Iwo Jima el año pasado después de leer una carta que su bisabuelo envió desde la isla.

También espera unirse a la búsqueda de sus restos.

A medida que la población de generaciones de tiempos de guerra disminuye rápidamente, Japón enfrenta serias preguntas sobre cómo debería transmitir su historia a la próxima generación. El país ha enfrentado retrocesos revisionistas desde la década de 2010 bajo el gobierno de Abe, quien impulsó corregir una "visión autocrítica" de la historia bélica de Japón y recuperar el orgullo nacional.

Desde 2013, los primeros ministros japoneses han dejado de disculparse con las víctimas asiáticas, bajo el precedente establecido por Abe.

La negación de algunos legisladores del papel militar de Japón en las muertes masivas de civiles en Okinawa o la Masacre de Nanking ha generado controversia.

Naoya Endo, de 64 años, acudió a Yasukuni en lugar de su difunto padre, quien fue uno de los pocos de los 50 miembros de su unidad que regresaron de Taiwán. Dijo que le preocupa la creciente tensión global y espera que no haya guerra en su vida. Lamentó que muchos japoneses hayan perdido el orgullo y el amor por su patria.

En un editorial el viernes, el periódico Mainichi instó a Japón a trabajar junto con los vecinos asiáticos como socios iguales.

"Es hora de mostrar una visión hacia 'un mundo sin guerra' basado en la lección de su propia historia", afirmó el Mainichi.

___

Los periodistas de The Associated Press Mayuko Ono, Ayaka McGill y Reeno Hashimoto en Tokio, Huizhong Wu en Bangkok y Kim Tong-hyung en Seúl, Corea del Sur, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.