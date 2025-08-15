Japón conmemora 80 años de la rendición en la Segunda Guerra Mundial

Ishiba enfatizó la importancia de la memoria y la trascendencia de las experiencias de los sobrevivientes del conflicto para transmitir los dolorosos recuerdos de la guerra a las generaciones futuras.

Al prometer tener presente el "remordimiento" de Japón, Ishiba se convirtió en el primer jefe de gobierno en usar ese término durante el servicio conmemorativo anual por los caídos en la guerra. "El remordimiento y las lecciones de esa guerra deben quedar profundamente grabados en nuestros corazones", dijo.

Se guardó un minuto de silencio al mediodía (5:00 a. m.

GMT), en conmemoración del mismo momento en que el emperador Hirohito declaró la rendición de la nación en un discurso radiofónico hace 80 años.

Durante la conmemoración, el actual emperador Naruhito, acompañado por su esposa Masako, expresó su "profundo remordimiento" y afirmó que la calamidad de la guerra nunca debería repetirse.

Los participantes, entre ellos miles de familiares de las víctimas, recordaron a los aproximadamente 3,1 millones de muertos en la guerra de Japón; una cifra que incluye a los fallecidos en los bombardeos atómicos estadounidenses de Hiroshima y Nagasaki.

Al igual que el 80° aniversario de los desastres nucleares, la transmisión del recuerdo de las experiencias de la guerra ha cobrado mayor urgencia en Japón debido al progresivo envejecimiento de los supervivientes. Por primera vez, las estadísticas muestran que más de la mitad de los participantes en la ceremonia de conmemoración nacieron después de la guerra.

(ANSA).