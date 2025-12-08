Japón convoca a embajador de China tras incidente con aviones de combate

Japón convocó al embajador de China para presentarle "una enérgica protesta" luego de que aviones militares chinos fijaran sus radares en cazas japoneses, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores nipón.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Funakoshi Takehiro, convocó al diplomático Wu Jianghao la tarde del domingo e "hizo una enérgica protesta porque actos tan peligrosos son extremadamente lamentables", indicó el ministerio en un comunicado.

Funakoshi "urgió firmemente al gobierno de China a asegurar que acciones similares no vuelvan a ocurrir", agregó.

Aeronaves militares chinos fijaron en dos ocasiones sus radares en aviones japoneses de combate el sábado, al sureste de la isla de Okinawa, indicó el Ministerio de Defensa de Japón.

Los aviones de combate utilizan el radar para identificar los objetivos de sus disparos, así como en operaciones de búsqueda y rescate.

El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, calificó el incidente como "peligroso y extremadamente lamentable".

La marina china dijo que la denuncia de Tokio es "completamente inconsistente con los hechos".

Las relaciones entre los dos países se han tensado luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán.

