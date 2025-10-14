Japón derrota por primera vez a Brasil con remontada en amistoso

TOKIO, 14 oct (Reuters) - La selección de fútbol de Japón protagonizó una sorprendente remontada y derrotó 3-2 a Brasil en un amistoso disputado el martes en un Estadio de Tokio totalmente lleno, logrando así su primera victoria sobre los pentacampeones del mundo en 14 enfrentamientos.

El partido tuvo dos tiempos totalmente diferentes, con Brasil dominando los primeros 45 minutos antes de derrumbarse en la segunda mitad.

Luego de irse al descanso con un 2-0 a favor gracias a los goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli, la visita cometió varios errores defensivos que los anfitriones aprovecharon para llevarse la victoria con un gol de cabeza de Ayase Ueda en los últimos minutos.

Takumi Minamino descontó a los 52 minutos, después de que un mal pase de Fabricio Bruno dejó al delantero solo frente al arquero dentro del área.

La noche de Bruno empeoró nueve minutos después, cuando empató el marcador con un gol en su propia portería al intentar despejar la pelota.

Con el público de pie, Japón presionó en busca del gol de la victoria. Ueda estrelló un remate de cabeza en el larguero y dos minutos después el suplente Junya Ito envió un tiro de esquina milimétrico que Ueda cabeceó con potencia tras superar al defensa Lucas Beraldo, adelantando a los locales a los 71 minutos.

"Fue un apagón por parte de todos en nuestro equipo en el segundo tiempo. Este es el nivel más alto, si te duermes durante una mitad completa te puede costar un Mundial, una Copa América, una medalla olímpica", dijo el capitán Casemiro a la cadena de televisión brasileña Globo.

"Es simplemente inaceptable y debemos aprender de ello, porque el Mundial está a pocos meses. Tenemos que cuidar los detalles porque te pueden costar todo".

El control inicial de Brasil se produjo a pesar de que el seleccionador Carlo Ancelotti alineó un equipo con muchos cambios respecto al que goleó 5-0 a Corea del Sur el viernes, manteniendo únicamente a los centrocampistas Casemiro y Bruno Guimaraes y al delantero Vinicius Jr.

Guimaraes orquestó el juego en el centro del campo y envió un pase perfectamente medido al lateral derecho Henrique, que abrió el marcador a los 26 minutos.

Seis minutos más tarde, Martinelli aumentó la ventaja tras un pase bombeado de Lucas Paquetá, mientras el juego de Brasil y su presión alta opacaban a Japón.

Sin embargo, Japón salió revitalizado tras el descanso y aprovechó los errores defensivos de Brasil, con actuaciones calamitosas de los defensas Bruno y Beraldo que podrían costarles caro en su lucha por asegurarse un puesto en la convocatoria para el Mundial.

La victoria supuso el primer triunfo de Japón sobre Brasil en 14 enfrentamientos.

Los sudamericanos se habían impuesto en 11 de los 13 choques disputados previamente. (Reporte de Fernando Kallas, Editado en Español por Ricardo Figueroa)