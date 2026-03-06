Japón dice que actuará contra las fluctuaciones del mercado y el impacto del conflicto en irán

Por Leika Kihara

TOKIO, 6 mar (Reuters) -

Japón se coordinará con las autoridades extranjeras y ‌está dispuesto a tomar ‌medidas ⁠contra la volatilidad del mercado derivada del conflicto en Oriente Medio, dijo el viernes la ministra de ​Finanzas, Satsuki ⁠Katayama.

El ⁠vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, también dijo que el ​banco central estará atento a las fluctuaciones del yen, ‌ya que podrían afectar a la ​inflación subyacente y a ​la percepción pública de la evolución futura de los precios.

"Debemos tener en cuenta que la fluctuación del tipo de cambio tiene un impacto mayor en la evolución de los precios que en el ​pasado. A través de este canal, podrían afectar a las expectativas de inflación y ⁠a la inflación subyacente", dijo Himino ante el Parlamento, cuando se le ‌preguntó sobre el impacto de las recientes caídas del yen.

Aunque el Banco de Japón no tiene como objetivo directo los tipos de cambio, analizará de cerca las fluctuaciones monetarias, dado el importante impacto que tienen en la evolución de la economía y los ‌precios, dijo Himino.

Katayama dijo en la misma sesión parlamentaria que el Gobierno ⁠estaba dispuesto a tomar medidas para combatir el impacto ‌económico del conflicto en Oriente Medio, incluida ⁠la elaboración de un presupuesto extraordinario.

Dijo que ⁠Japón estaba coordinando con sus homólogos del G7 la respuesta del grupo a la guerra, que ha interrumpido el transporte de petróleo y ha sacudido los mercados financieros.

"Los mercados son muy ‌volátiles a raíz de ​los acontecimientos en Irán. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias, coordinándonos estrechamente y con agilidad con las autoridades extranjeras", dijo Katayama. (Información de Leika Kihara; edición ‌de Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)