Japón dice que el acuerdo comercial con Estados Unidos no está resuelto y espera pedidos de productos farmacéuticos y chips

TOKIO, 6 sep (Reuters) - El principal negociador arancelario de Japón dijo el sábado que el acuerdo comercial con Estados Unidos "no está resuelto", ya que Washington no ha emitido los decretos presidenciales sobre aranceles para productos farmacéuticos y semiconductores.

"Aunque se ha emitido un decreto relativo a los ajustes de los aranceles generales, así como de los aranceles sobre automóviles y piezas de automóviles, no se han emitido los decretos sobre el estatus de nación más favorecida para los productos farmacéuticos y los semiconductores", dijo Ryosei Akazawa a periodistas.

"Por lo tanto, no se puede decir que esto esté resuelto", agregó el ministro de política Económica tras regresar de sus conversaciones en Washington.

El funcionario señaló que Tokio seguiría presionando para que se emitan los decretos faltantes.

Akazawa dijo que Japón comenzaría un análisis completo del impacto económico de los cambios arancelarios de Estados Unidos sobre los automóviles y cómo las condiciones comerciales competitivas del país se comparan con las de otras naciones. (Reporte de Redacción de Tokio. Editado en español por Javier Leira)