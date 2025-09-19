Japón: El Banco de Japón mantiene los tipos en el 0,5% y anuncia la venta de ETFs y fondos de inversión inmobiliaria

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Política del Banco de Japón (BOJ) ha decidido mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones en "alrededor del 0,5%", al tiempo que ha anunciado la venta de fondos cotizados en Bolsa (ETF) y fondos nipones de inversión inmobiliaria (J-REIT).

Según el comunicado publicado este viernes, el instituto emisor ha optado por no mover los tipos con siete votos a favor y dos en contra. Los gobernadores Hajime Takata y Naoki Tamura abogaban por una subida de 25 puntos básicos.

Sin embargo, la moción para deshacerse de los fondos sí fue respaldada de manera unánime por el órgano rector del instituto emisor. El mismo ha indicado que se venderán anualmente ETFs por 330.000 millones de yenes (1898 millones de euros) y J-REITs por 5000 millones de yenes (28,8 millones de euros), todo a precios de mercado.

El Banco de Japón ha indicado que las transacciones se harán de manera ordenada y que se desprenderá de cada ETF y J-REIT por un importe proporcional aproximado a la participación de cada activo en su cartera. Se tratará de espaciar las ventas cuando sea posible.

La entidad dirigida por Kazuo Ueda ha afirmado que la economía japonesa se ha recuperado "moderadamente" en el periodo analizado pese a advertirse aún algunas áreas de debilidad. El consumo privado se vio respaldado por la mejora del empleo y los ingresos, aunque la confianza de las familias se debilitó, mientras que las exportaciones y la producción industrial se mantuvieron "más o menos planas".

La inflación lleva oscilando últimamente entre el 2,5% y el 3% impulsada, principalmente, por los precios de los alimentos, en concreto del arroz. Después, las expectativas de inflación repuntaron "moderadamente" y se prevé que la variable subyacente aumente de manera gradual.