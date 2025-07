Japón. El primer ministro de Japón descarta dimitir pese al descalabro del PLD en las elecciones al Senado

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha asegurado este domingo que se mantendrá en el cargo a pesar de lo que promete ser una noche aciaga para su Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), que se ha quedado sin la mayoría tras las elecciones parciales al Senado celebradas este domingo, marcadas por el ascenso de la ultraderecha representada en el partido Sanseito. La coalición gobernante PLD-Komeito ha obtenido 47 escaños, tres menos de lo que necesitaba para conservar el control de la Cámara Alta. A estos habría que sumar los 75 que no están en disputa en esta votación y que ya controlaban previamente. Mientras, la oposición ha logrado 77 escaños, a sumar a los 48 que mantiene del anterior periodo, según la proyección elaborada por la televisión pública NHK. Con estas cifras, la oposición controla 125 de los 250 escaños de la Cámara Alta, mientras que la coalición obtiene 121 asientos. Aún restan tres escaños por asignar, pero aunque fueran todos para PLD y Komeito, no lograrían revalidar su mayoría. Teniendo en cuenta que el partido ya perdió la mayoría de la Cámara Baja el año pasado, Ishiba encabeza ahora un partido que se encuentra en su momento más débil de las últimas décadas. De hecho, es la primera vez desde que se fundó el PLD, en 1955, que un gobierno liderado por el PLD pierde la mayoría en las dos cámaras de la Dieta o Parlamento japonés. El PLD seguiría siendo el partido con más representación, con 35 escaños, seguido del opositor Partido Constitucional Democrático (PCD, liberal, 21 puestos), el Partido Democrático para el Pueblo (centro, 16 representantes), el Partido Sanseito (Hazlo Tú Mismo, extrema derecha, 11 diputados), el Partido Komeito (conservador, 7), el Partido por la Restauración de Japón (derecha, 6 asientos), el Partido Comunista de Japón (izquierda, 3 escaños), el Partido Reiwa (izquierda, 2 representantes) y el Partido Conservador de Japón (1 escaño). SIN DIMISIÓN DE ISHIBA Sin embargo, en unas primeras declaraciones a la NHK durante la publicación de los resultados iniciales, Ishiba se ha negado a dimitir a pesar de la "gravedad de una situación que hay que asumir con humildad y con sinceridad". "Hay que ser plenamente conscientes de las responsabilidades que conlleva ser el partido número uno", ha manifestado el primer ministro japonés, quien ha querido destacar que su intención ahora mismo es la de cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de agosto marcada por el presidente Trump, a partir de la cual impondrá aranceles adicionales al país. Ya en declaraciones a TBS y Asahi TV, Ishiba también ha explicado que otro de los motivos de su permanencia es el de "evitar un vacío político y que la confusión empeore", dado que ahora mismo tampoco hay un favorito en las quinielas a su posible sucesión. El primer ministro no ha cerrado la puerta a la posibilidad de "expandir la actual coalición del Gobierno" a través de conversaciones con otros partidos pero, por encima de todo, ha destacado la importancia capital de abrir un diálogo interno en le seno de la coalición PLD/Komeito. "Lo que hay que hacer es dialogar juntos. No podemos reprimir el diálogo. Tenemos compartir el sentimiento de que debemos apretar los dientes y seguir en el poder, aunque sea difícil", ha esgrimido. Además se ha referido a una de las principales preocupaciones de la población, que es el aumento del coste de la vida. "Hemos venido diciendo que la mejor forma de afrontar la inflación es que suban los salarios más que los precios, pero los precios siguen subiendo más que los salarios y la gente no entiende que tenemos que tomar medidas para dar apoyo rápidamente y con generosidad a las familias que están en graves dificultades", ha argumentado. AVANCES DE LA OPOSICIÓN Uno de los grandes triunfadores de las elecciones es el PCD, la formación de oposición más grande del país, cuyo líder, el ex primer ministro Yoshihiko Noda, ha descrito los resultados provisionales como un mensaje claro para que Ishiba abandone el poder. "El pueblo japonés ha entregado al primer ministro una moción de censura, y si quiere mantenerse en el poder debe dejar bien claro por qué", ha avisado. En medio de esta situación, el nuevo partido de ultraderecha Sanseito -- el partido Hazlo Tú Mismo -- que lidera Sohei Kamiya, una formación antivacunas y revisionista que se considera el equivalente del movimiento MAGA estadounidense, podría acabar triplicando el resultado de los sondeos previos. Los mejores pronósticos de las proyecciones conceden a la formación más de 20 escaños, cinco más a los que aspiraba en los sondeos previos, a falta de conocer los resultados definitivos. Kamiya, en una primera reacción, ha dejado en el aire la posiblidad de entablar contactos con el PLD: "Si hay asuntos importantes para el interés nacional que deben aprobarse a toda costa, no dudaríamos en considerar cooperar con el PLD u otros partidos en temas o proyectos de ley, pero no tenemos intención de arrinconarnos para obtener puestos oficiales en la administración", ha manifestado. Al otro lado del espectro ideológico, la presidenta del Partido Comunista de Japón, Tomoko Tamura, ha subrayado que su objetivo es "poner fin a la política del PLD". "Los partidos de la oposición tienen una clara postura de confrontación con el PLD y deberían unir fuerzas para responder a las demandas del pueblo", ha apelado. Sin embargo, ha advertido de que el PLD "probablemente intentará incorporar a partidos de la oposición" a la coalición. También se ha publicado ya la estimación de la participación, que se sitúa en el 58,52%, incluido el voto anticipado, según datos del Ministerio del Interior. Aún así, la participación supera en 6 puntos la de hace tres años, cuando se situó en el 52,05%.