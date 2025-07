Japón: El primer ministro dice que decidirá si dimite una vez "examine cuidadosamente" el acuerdo comercial con EEUU

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, ha afirmado este miércoles que tomará una "decisión final" sobre su posible dimisión una vez que "examine cuidadosamente" el acuerdo comercial alcanzado en las últimas horas con Estados Unidos, entre llamamientos a que abandone el cargo tras la dura derrota de los partidos de su coalición en las elecciones parciales al Senado celebradas el domingo. "Adoptaré una decisión final (sobre si dimitir) a partir de los resultados de las negociaciones arancelarias", ha dicho Ishiba, líder del Partido Liberal Democrático (PLD). "No puedo hacer más comentarios hasta haber examinado cuidadosamente los detalles del acuerdo", ha agregado, según ha recogido el diario japonés 'The Yomiuri Shimbun'. Las declaraciones de Ishiba han llegado horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara "un acuerdo enorme con Japón", que invertirá US$550.000 millones (casi 469.000 millones de euros) y pagará un arancel del 15%, una reducción de diez puntos con respecto al gravamen del 25% anunciado dos semanas antes contra todas las importaciones provenientes del país nipón. El propio Ishiba afirmó el lunes que permanecerá en el cargo para garantizar la estabilidad del Gobierno ante varios asuntos abiertos, incluidos los aranceles estadounidenses. "Debemos cumplir nuestra responsabilidad como principal partido en la Dieta", sostuvo, en referencia al Parlamento japonés, si bien desde entonces han aumentado las voces críticas dentro de su partido por su responsabilidad en los resultados electorales. El primer ministro japonés emplazó el lunes a los partidos de la oposición a alcanzar "consensos" e insistió en su intención de seguir gobernando en minoría, antes de apuntar a la necesidad de evitar un "estancamiento" de la política nacional. "Lo que he estado diciendo durante la campaña electoral es que el PLD ha sido y seguirá siendo un partido responsable, por el futuro de Japón y de su pueblo", zanjó.