Japón emite un aviso de tsunami para prefectura de Iwate, en el norte del país: NHK
- 1 minuto de lectura'
TOKIO, 9 nov (Reuters) - Japón emitió el domingo un aviso de tsunami para la prefectura de Iwate, en el norte del país, informó la cadena pública NHK, que pidió a los residentes que se mantuvieran alejados de las zonas costeras.
Un sismo de magnitud 6,26 sacudió previamente la costa oriental de la mayor isla de Japón, Honshu, que incluye Iwate, según el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos.
Un tsunami se observó a 70 kilómetros de la costa de la prefectura de Iwate a las 17:12 hora local (08:12 GMT) y se esperaba que alcanzara pronto la costa del Pacífico, dijo la NHK. Se esperaba que la ola alcanzara aproximadamente 1 metro, dijo.
No hubo anomalías en la central nuclear de Onagawa, operada por Tohoku Electric Power Co, dijo NHK. (Reporte de Katya Golubkova en Tokio; Editado en Español por Manuel Farías)
