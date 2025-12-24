Japón endurecerá la normativa sobre megaproyectos solares para proteger la naturaleza y el paisaje

TOKIO, 24 dic (Reuters) -

El Gobierno japonés endurecerá la normativa y pondrá fin a las ayudas económicas a los proyectos de energía solar a gran escala para proteger el entorno natural, garantizar la seguridad y preservar los paisajes, según anunciaron fuentes oficiales.

La medida forma parte de un paquete de contramedidas contra los parques solares a gran escala aprobado el martes y se ajusta a la postura de la primera ministra, Sanae Takaichi, de limitar los grandes proyectos solares. Takaichi ha argumentado que muchos paneles se fabrican en el extranjero, sobre todo en China, y que las megainstalaciones solares corren el riesgo de dañar el paisaje y el entorno natural de Japón.

Junto con la creciente incertidumbre que rodea a los proyectos de energía eólica marina debido al aumento de los costes y la retirada de las promotoras, una posible ralentización del desarrollo de parques solares podría frenar aún más el ritmo de crecimiento de las energías renovables en Japón, el quinto mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. El Gobierno está considerando la posibilidad de interrumpir las ayudas a través de los programas de tarifas de inyección (FIT) y primas de inyección (FIP) para la generación de energía solar comercial a gran escala montada en suelo a partir del año fiscal que comienza en abril de 2027, según ha declarado un responsable del Ministerio de Industria.

En virtud de estos regímenes, los productores de energía renovable tienen garantizado un precio fijo de compra de electricidad durante un periodo determinado o venden la energía en el mercado recibiendo una prima por encima del precio de mercado.

Los detalles, como el umbral exacto del tamaño del proyecto para poner fin a las ayudas, se concretarán más adelante, según el responsable.

Se mantendrán las ayudas a las instalaciones existentes y a las residenciales, y se reforzará el apoyo al desarrollo de células solares de perovskita. Las células solares de perovskita son una tecnología solar de nueva generación desarrollada en Japón, y el Gobierno pretende promover su desarrollo.

El Gobierno también estudiará la posibilidad de ampliar el alcance de las evaluaciones medioambientales. En la actualidad, los proyectos solares de menos de 30 megavatios no están sujetos a evaluaciones nacionales, pero se estudiará ampliar este requisito, dijo otro responsable del Ministerio de Medio Ambiente.

Los debates se conocen tras una serie de disputas sobre proyectos de desarrollo de megaproyectos solares cerca del Parque Nacional del Humedal de Kushiro, en la isla septentrional japonesa de Hokkaido, y otras zonas. El Gobierno, encabezado por los ministerios de Industria y Medio Ambiente, inició en septiembre conversaciones para reforzar la normativa.

