Japón espera contar con taxis voladores eléctricos en 2027

La aerolínea japonesa ANA, que se asoció con una startup estadounidense, declaró el jueves que espera hacer volar los primeros "taxis aéreos" eléctricos en Japón a partir de 2027.

ANA y Joby Aviation, con sede en California, anunciaron su intención de crear una empresa conjunta con el objetivo de desplegar más de 100 aparatos de cinco plazas.

Un portavoz de ANA explicó a AFP que los vehículos, diseñados para transportar un piloto y hasta cuatro pasajeros a una velocidad que puede llegar hasta 320 km/h, podrían entrar en servicio en 2027.

Estos taxis voladores "revolucionarán nuestra movilidad aérea", declaró el lunes Koji Shibata, CEO de ANA, en un comunicado.

El proyecto contempla principalmente trayectos entre Tokio y los aeropuertos internacionales Narita y Haneda, que sirven a la capital japonesa.

Actualmente, un trayecto en vehículo o tren entre el centro de Tokio y Narita lleva más de una hora, pero el vehículo de cinco plazas de Joby puede reducir ese tiempo a unos 15 minutos, afirmó ANA.

ANA y Joby realizarán una demostración pública de estos taxis voladores durante la Exposición Universal de Osaka en octubre.

"Un lugar donde la sabiduría antigua, la artesanía legendaria y la ambición trascendente se encuentran: ese es Japón", dijo JoeBen Bevirt, fundador y CEO de Joby Aviation.

"Y eso lo convierte en una plataforma de lanzamiento extraordinaria para redefinir el futuro de la movilidad aérea".

Los vehículos de Joby despegan verticalmente, como un helicóptero, y luego cambian a un vuelo hacia adelante como un avión, "con un impacto acústico mínimo y cero emisiones operativas", según la empresa.

En diciembre, la startup de taxis voladores Volocopter anunció que se declaraba en quiebra, pocos días después de que otra empresa alemana en este sector, Lilium, fuera rescatada de la bancarrota.

Volocopter apuntaba a ingresar al mercado en 2025 con su modelo de taxi aéreo eléctrico biplaza "Volocity".

En particular, sufrió un revés simbólico en el verano de 2024 con la cancelación de pruebas de vuelo programadas inicialmente en París durante los Juegos Olímpicos, ya que la certificación de su motor de avión no llegó a tiempo.