Japón espera mantener el acuerdo existente con EE. UU. ante los nuevos aranceles de Trump

Por Tamiyuki Kihara y Kantaro Komiya

TOKIO, 24 feb (Reuters) -

Japón dijo el martes que había pedido a Estados Unidos que garantizara que su trato bajo un nuevo régimen arancelario fuera tan favorable como en el acuerdo existente, actuando con cautela para evitar crear tensiones antes de la visita del primer ministro a Estados Unidos el próximo mes.

Aunque las últimas medidas del presidente estadounidense Donald Trump podrían aumentar el coste arancelario de algunos productos japoneses de exportación, el ministro de Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijeron el lunes en una llamada que ambos países aplicarían el acuerdo comercial alcanzado el año pasado "de buena fe y sin demora", según informó el Ministerio de Comercio japonés.

Trump, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos del viernes de anular sus aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), aplicó un arancel temporal del 15% a las importaciones de todos los países, el máximo permitido por una ley independiente de la IEEPA.

Trump también advirtió a los países que, si se retiraban de sus acuerdos comerciales con EE. UU., les impondría aranceles más elevados en virtud de otras leyes comerciales.

Akazawa dijo el martes en una rueda de prensa que algunas exportaciones japonesas, que actualmente están sujetas a aranceles reducidos en virtud del acuerdo, podrían enfrentarse a gravámenes más elevados si los nuevos aranceles se "acumulan" a los gravámenes existentes.

Un funcionario del Ministerio de Comercio dijo que los artículos que, en teoría, podrían enfrentarse a aranceles más elevados en virtud de la nueva política de Trump son aquellos que disfrutaban de aranceles inferiores al 15% en virtud del estatus de país más favorecido.

Japón solicitó un trato igualmente favorable al acuerdo comercial acordado el año pasado, añadió Akazawa.

En julio, Estados Unidos y Japón acordaron reducir los aranceles sobre los automóviles y otros productos al 15%, mientras que Japón aceptó un paquete de préstamos e inversiones por valor de 550.000 millones de dólares destinados a Estados Unidos.

Akazawa y otros funcionarios se abstuvieron de comentar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, limitándose a decir que examinarían detenidamente sus detalles. (Información de Tamiyuki Kihara, Yoshifumi Takemoto, Kantaro Komiya, Mariko Katsumura y Chang-Ran Kim; información adicional de Makiko Yamazaki y Anton Bridge; edición de Christopher Cushing, Thomas Derpinghaus y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)