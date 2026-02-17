Japón estima que su emisión de deuda subirá un 28% entre 2026 y 2029

Por Takaya Yamaguchi

TOKIO, 17 feb (Reuters) -

Es probable que Japón experimente un aumento del 28% en la emisión anual de bonos dentro de tres años debido al aumento de los costes de financiación de la deuda, según una estimación del Ministerio de Finanzas revisada por Reuters el martes, lo que pone en duda el argumento de la primera ministra Sanae Takaichi de que el país puede aplicar recortes fiscales sin aumentar la deuda.

Según las estimaciones, Japón necesitaría emitir bonos por valor de hasta 38 billones de yenes (US$248.320 millones) en el año fiscal que comienza en abril de 2029 para cubrir el déficit entre el gasto y los ingresos fiscales, frente a los 29,6 billones de yenes del año fiscal 2026.

Aunque se espera que los ingresos fiscales sigan aumentando, no serán suficientes para sufragar el incremento constante del gasto, ya que el rápido envejecimiento de la población y el aumento de los tipos de interés a largo plazo elevan los costes de la asistencia social y del servicio de la deuda.

Es probable que los costes del servicio de la deuda alcancen los 40,3 billones de yenes en el año fiscal 2029, frente a los 31,3 billones de yenes del año fiscal 2026, lo que supone aproximadamente el 30% del gasto total, lo que pone de relieve la presión que el aumento del rendimiento de los bonos ejercería sobre las finanzas de Japón.

La estimación se basa en un escenario que supone un crecimiento económico nominal del 1,5% y una tasa de inflación media del 1%, con un rendimiento de los bonos del Estado japonés (JGB) a 10 años del 3,0%.

En un escenario que supone un crecimiento nominal del 3% y una tasa de inflación del 2%, los costes del servicio de la deuda alcanzarán los 41,3 billones de yenes en el año fiscal 2029.

(US$1 = 153,0300 yenes) (Información de Takaya Yamaguchi, redacción de Leika Kihara; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)