Japón estudia medidas para amortiguar el impacto del conflicto de Irán en la economía

Por Leika Kihara

TOKIO, 9 mar (Reuters) -

Japón estudiará medidas para amortiguar el impacto económico del aumento de los costes del combustible provocado por el conflicto en Oriente Medio, entre ellas la limitación de los precios de la gasolina, según declaró el lunes la primera ministra, Sanae Takaichi.

"Muchas personas están preocupadas por el aumento de los precios de la gasolina", dijo Takaichi ante el Parlamento. "Teniendo esto en cuenta, el Gobierno lleva desde la semana pasada estudiando qué medidas puede tomar".

"Estamos estudiando medidas para evitar que los precios de la gasolina alcancen niveles intolerables para la población", afirmó, y añadió que dichas medidas podrían financiarse recurriendo a las reservas.

Takaichi descartó revisar el proyecto de presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2026, que se está debatiendo actualmente en el Parlamento, o elaborar un presupuesto provisional para financiar las medidas.

Los avanzaban más de un 25% el lunes hasta alcanzar sus niveles más altos desde mediados de 2022, mientras los temores de una prolongada interrupción del transporte marítimo se apoderaban del mercado debido a la expansión de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Si se mantiene, la subida de los precios del petróleo supondría un duro golpe para la economía japonesa, dada su enorme dependencia de los combustibles importados. (Información de Leika Kihara; edición de Tom Hogue y Thomas Derpinghaus; edición en español de Jorge Ollero Castela)