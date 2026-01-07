Japón exige a China que elimine controles a las exportaciones de doble uso civil y militar

Japón exigió a China que revoque su reciente decisión de reforzar los controles a la exportación de productos de doble uso civil y militar, entre los que podrían incluirse las tierras raras.

El Ministerio de Comercio chino anunció el martes que las autoridades "han decidido reforzar los controles de exportación de artículos de doble uso a Japón", al precisar que las nuevas medidas entraron en vigor de inmediato.

La medida se tomó en un momento en que Pekín aumenta la presión sobre Tokio después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que el archipiélago asiático podría reaccionar militarmente ante cualquier ataque a Taiwán.

Pekín reclama esa isla de régimen democrático como parte de su propio territorio y no descarta incluso tomarla por la fuerza.

Aunque el comunicado chino no mencionaba artículos específicos, avivó la preocupación en Japón de que el gigante asiático pueda restringir el suministro de tierras raras, minerales clave para industrias como la tecnología y la defensa.

Algunos de esos elementos están incluidos en un listado chino de productos considerados de doble uso.

Horas después del anuncio chino, Masaaki Kanai, secretario general de la Oficina de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés, "protestó enérgicamente y exigió la retirada de estas medidas".

Presentó la queja a Shi Yong, subjefe de misión de la embajada china, informó la cancillería japonesa en un comunicado fechado el martes.

Kanai afirmó que estas medidas "se desvían significativamente de la práctica internacional, son absolutamente inaceptables y profundamente lamentables".

La consultora de riesgos globales Teneo consideró que la ambigua redacción de la declaración china podría tener como objetivo presionar a Takaichi para que adopte una postura más conciliadora hacia China.