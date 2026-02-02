Japón extrae lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir dependencia de China

TOKIO (AP) — Japón anunció el lunes que ha perforado con éxito y recuperado sedimentos de aguas profundas que contienen minerales de tierras raras del lecho marino cerca de una isla remota, mientras el país busca reducir su dependencia de China.

El buque de perforación de aguas profundas Chikyu logró reunir con éxito el sedimento a una profundidad de casi 6.000 kilómetros cerca de la isla de Minamitorishima, indicó el primer ministro Sanae Takaichi en un comunicado en X.

La recuperación de prueba de las tierras raras desde esa profundidad es un hito mundial, añadió.

“Es un primer paso hacia la industrialización de tierras raras producidas nacionalmente en Japón", dijo Takaichi. "Haremos esfuerzos para lograr cadenas de suministro resilientes para las tierras raras y otros minerales críticos a fin de evitar la dependencia excesiva de un país en particular".

China controla la mayor parte de la producción global de tierras raras pesadas, que se utilizan para fabricar imanes potentes y resistentes al calor en industrias como la defensa y los vehículos eléctricos.

Japón ha enfrentado crecientes tensiones con China desde el comentario de Takaichi en noviembre sobre una posible participación japonesa en caso de una acción militar china contra Taiwán, la isla autónoma que Beijing reclama como suya.

Recientemente, China suspendió las exportaciones a Japón de bienes de doble uso con potencial utilidad militar, lo que generó preocupación en Japón de que las tierras raras puedan estar incluidas.

Aunque 17 elementos están clasificados como tierras raras, el gobierno de Estados Unidos ha identificado 50 minerales en total que se etiquetan como minerales críticos, que también incluyen una serie de otros minerales considerados esenciales para la fortaleza económica y militar de la nación.

Investigadores japoneses descubrieron depósitos ricos en minerales críticos alrededor de Minamitorishima en la década de 2010, incluidos aquellos que contienen tierras raras de alta concentración que podrían durar cientos de años.

Bajo el Programa de Promoción de Innovación Estratégica, Japón ha estado trabajando en investigación, desarrollo y estudios de viabilidad de depósitos de tierras raras alrededor de la isla.

“La exitosa recuperación del sedimento que contiene elementos de tierras raras es un logro significativo desde las perspectivas de seguridad económica y desarrollo oceánico integral”, declaró el lunes el secretario adjunto del Gabinete de Japón, Masanao Ozaki.

Agregó que avanzar hacia la industrialización de la minería de lodo de tierras raras requerirá demostrar el proceso completo desde la minería hasta la separación y el refinamiento, así como verificar su viabilidad económica, basándose en los resultados de las pruebas en curso.

Los detalles, incluido el monto de tierras raras contenidas, aún necesitan ser analizados, explicaron las autoridades.

El Chikyu, que significa Tierra, partió el mes pasado hacia Minamitorishima, a unos 1.950 kilómetros (1.210 millas) al sureste de Tokio, y llegó al sitio de minería el 17 de enero. El primer lote de sedimento de tierras raras fue recuperado el 1 de febrero, según la Agencia de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre de Japón, que está llevando a cabo el sondeo.

El año pasado, las Fuerzas de Autodefensa de Japón informaron que se habían avistado buques navales chinos cerca de Minamitorishima.

La videoperiodista de The Associated Press Mayuko Ono en Tokio contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.