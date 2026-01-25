Japón: fin de una era, China se lleva los últimos dos osos panda

El evento marcó el fin de una era, según informaron los medios locales: por primera vez desde 1972, cuando Pekín donó una pareja a Japón con motivo de la normalización de las relaciones diplomáticas, el País del Sol Naciente se quedará sin estos icónicos animales.

En el último día de visitas al Zoológico de Ueno, la entrada se limitó a 4400 personas, seleccionadas por sorteo entre más de 108.000 solicitantes, casi 25 veces la capacidad disponible.

A pesar de ello, muchos visitantes acudieron al zoológico con la esperanza de una despedida definitiva.

Nacidos en 2021 de una pareja de animales prestados para investigación reproductiva, los dos cachorros —propiedad de China según acuerdos internacionales— abandonarán Japón en medio de nuevas tensiones en las relaciones bilaterales.

Las perspectivas de un nuevo "préstamo de pandas" se vieron complicadas por las recientes declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre la posible defensa de Taiwán en caso de un ataque chino, que indignaron a Pekín.

Durante décadas, China utilizó al panda como herramienta de diplomacia cultural —la llamada "diplomacia panda"—, vinculando su presencia al estado de las relaciones políticas. Este no es un evento puramente simbólico: durante más de medio siglo, los pandas han sido un motor del turismo y la economía, impulsando las ventas de mercancías y récords de asistencia a los zoológicos.

La partida de Xiao Xiao y Lei Lei se suma a la de otros cuatro animales de Adventure World en Wakayama, al oeste de Tokio, que regresaron en junio.

Los gemelos serán trasladados a un centro en la provincia de Sichuan, donde serán exhibidos al público una vez finalizada la cuarentena. (ANSA).