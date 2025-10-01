Japón gana a lo Panenka ante Chile y Paraguay salva empate contra Corea del Sur en el Mundial Sub-20

Japón venció este martes 2-0 a Chile, con un gol a lo Panenka incluido, y silenció a la hinchada local en el Estadio Nacional de Santiago, mientras que Paraguay logró salvar un empate ante Corea del Sur por la segunda jornada del Mundial Sub-20.

El portero local, Sebastián Mella, salvó un penal ante los nipones en el minuto 19, pero no pudo evitar que Rion Ichihara le convirtiera en el 55' con un cobro picado sutilmente, tras una segunda pena máxima contra Chile.

En el 82', Yumeki Yokoyama sentenció el partido para Japón, que con seis puntos quedó líder del Grupo A. Chile es segundo con tres unidades, las mismas que Nueva Zelanda. Egipto está en el fondo de la tabla sin sumar.

"Fueron mejores que nosotros, pero ahora toca afrontar el (partido del) viernes con Egipto y dejarlo todo dentro de la cancha", lamentó el mediocampista chileno Mario Sandoval.

Por su parte, Paraguay aguantó el cero en el segundo tiempo, pese a quedarse con uno menos por la expulsión de Enso González al filo de la primera mitad, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.

Ucrania y Paraguay comparten la cima del Grupo B con cuatro puntos, mientras que Panamá y Corea del Sur suman una unidad.

Remontada

Tres minutos le tomó a Nueva Zelanda remontar la ventaja inicial de Egipto en el partido por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20, y sueña con los octavos de final. En el B, Ucrania y Panamá no se sacaron ventaja.

Con goles de Luke Brooke-Smith y Xuan Loke en el minuto 13 y 16, los neozelandeses dieron vuelta al partido en el Estadio Nacional de Santiago en Chile y consiguieron su primera victoria, tras el tanto inicial del egipcio Ahmed Khaled en el 5'.

"Pusieron mucha presión sobre nosotros, pero simplemente resistimos, defendimos y conseguimos la victoria", celebró a la AFP el defensor Jayden Smith.

En el Grupo B, Panamá y Ucrania no se sacaron ventaja. El ucraniano Hennadiy Synchuk anotó de penal en el minuto 6 y Panamá respondió con un tanto de Gustavo Eloy en el 36'.

Estos son los resultados del martes en el Mundial Sub-20 de Chile:

-Grupo A:

Nueva Zelanda-Egipto 2-1

Chile-Japón 0-2

-Grupo B:

Ucrania-Panamá 1-1

Paraguay-Corea del Sur 0-0

Así están las posiciones:

Grupo A

- Pts J G E P GF GC

1. Japón 6 2 2 0 0 4 0

2. Chile 3 2 1 0 1 2 3

3. Nueva Zelanda 3 2 1 0 1 3 3

4. Egipto 0 2 0 0 2 1 4

Grupo B

- Pts J G E P GF GC

1. Ucrania 4 2 1 1 0 3 2

2. Paraguay 4 1 1 1 0 3 2

3. Panamá 1 2 0 1 1 3 4

4. Corea del Sur 1 1 0 1 1 1 2

