Japón insta a EEUU a revisar decreto presidencial sobre aranceles

TOKIO, 8 ago (Reuters) - El principal negociador arancelario de Japón, Ryosei Akazawa, instó "enérgicamente" a Estados Unidos a revisar el decreto presidencial sobre los gravámenes en sus reuniones con funcionarios de alto rango en Washington, dijo el viernes el Gobierno nipón.

Japón ha estado buscando aclaraciones, ya que la falta de confirmación por escrito del acuerdo que alcanzó con Estados Unidos el mes pasado ha generado confusión sobre si los aranceles del presidente Donald Trump que entraron en vigor el jueves se sumarán a los gravámenes existentes.

Akazawa mantuvo conversaciones con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante tres horas y con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante 30 minutos el jueves, informó el Gobierno japonés.

En las reuniones, Akazawa también instó a Estados Unidos a emitir una orden presidencial para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, agregó.

En virtud del acuerdo alcanzado el mes pasado, Estados Unidos acordó reducir los aranceles sobre las importaciones de automóviles japoneses al 15%, frente a los gravámenes del 27,5% previos, pero no anunció un calendario para el cambio.

Japón "seguirá manteniendo una estrecha comunicación con la parte estadounidense a diversos niveles", dijo el Gobierno nipón, sin aclarar la respuesta de Washington a sus últimas peticiones. (Reporte de Kantaro Komiya; Edición de Chris Reese y Jamie Freed)