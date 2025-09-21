Japón instala turbinas flotantes de energía eólica en busca de más fuentes renovables

Cerca de un pequeño puerto pesquero del suroeste de Japón, se asoman las turbinas blancas de la primera planta eólica flotante a escala comercial en este país, que en los próximos meses comenzará un proyecto clave para su estrategia en energía verde.

Japón, dependiente de los combustibles fósiles importados, declaró que este tipo de energía eólica es una "carta ganadora" en su esfuerzo por convertir a las renovables en su principal fuente energética para 2040, y alcanzar la neutralidad de carbono una década más tarde.

Eso a pesar de los crecientes costos del proyecto y los temores de una infraestructura inadecuada para fabricar las turbinas a gran escala.

Las turbinas flotantes son favorables para Japón, un país propenso a los desastres naturales.

"Las estructuras flotantes son relativamente estables incluso en caso de terremotos y tifones", comentó Ushigami, jefe de energía marina renovable de la empresa de construcción Toda, un actor clave del proyecto.

Las ocho turbinas, situadas a cinco kilómetros de la costa de las islas Goto en aguas de hasta 140 metros de profundidad, comenzarán a operar en enero.

Se espera que ayuden al archipiélago a alcanzar sus nuevas metas energéticas, en las cuales la contribución de las fuentes eólicas deberá pasar del 1% en la actualidad a entre 4 y 8%.

Pero Japón, quinto mayor emisor de dióxido de carbono, tendrá un camino largo para superar su dependencia de los combustibles fósiles.

En 2024, 65% de sus necesidades eléctricas fueron cubiertas por plantas térmicas a carbón e hidrocarburos, y poco más de un cuarto provino de fuentes renovables, según el Instituto de Políticas energéticas Sustentables.

- Tarea titánica -

Pero los costos del proyecto crecen fuertemente y para finales de agosto, el conglomerado japonés Mitsubishi se retiró de tres proyectos eólicos que consideró no rentables.

Otros operadores pidieron más apoyo del gobierno.

"Es importante que el gobierno aborde las debilidades en el actual sistema de subastas, que no anticipó la rápida inflación luego de ser designados los ganadores", indicó Yoko Mulholland del centro de estudios E3G.

La simplificación del proceso regulatorio y la flexibilización de las restricciones de construcción "acortarían los tiempos de ejecución y reducirían los gastos de capital", agregó Mulholland a AFP.

Hidenori Yonekura, de New Energy and Industrial Technology Development Organization, señaló que la naciente energía eólica flotante es un camino para reducir costos al instalar más turbinas en la vasta Zona Económica Exclusiva de Japón, de 4,5 millones de kilómetros cuadrados.

La tarea es titánica, porque para cumplir los objetivos eólicos de 2040 se deberán instalar unas 200 turbinas anuales de 15 megavatios cada una.

Sin embargo, "la infraestructura aún no está disponible", advirtió Yonekura.

“Japón carece de fabricantes de turbinas y grandes sitios de producción”.

- Pescadores involucrados -

Las empresas de construcción también enfrentan desafíos técnicos con estos sistemas: defectos hallados en la estructura flotante de una turbina eólica de Goto obligó a Toda a hacer sustituciones, causando un atraso de dos años en el proyecto.

También es crucial la coexistencia con industrias locales, en especial la pesca.

Toda dijo que realizó una evaluación ambiental y encontró un proyecto piloto que "no tiene impacto negativo en la pesca".

Los pescadores también reciben parte de los ingresos por la venta de electricidad y algo de los impuestos a la propiedad generados por el proyecto, mientras algunos fueron contratados para monitorear el sitio con sus barcos.

Pero según Takuya Eashiro, jefe de la cooperativa pesquera Fukue, de Goto, "los pescadores entienden la importancia de este proyecto para Japón".

No obstante, la Federación Nacional de Asociaciones de Cooperativas Pesqueras protestó ante el gobierno tras el retiro de Mitsubishi, al recordar que muchos pescadores habían trabajado en estos proyectos con la esperanza de que este plan tuviera un impacto económico positivo.

Eashiro señaló que "algunos esperan que sus hijos o nietos consigan empleo en el mantenimiento de turbinas", debido a que la pesca se vuelve menos viable ante el calentamiento de los mares.

