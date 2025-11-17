Japón intenta calmar la creciente tensión con China por Taiwán

Por Tim Kelly y Liz Lee

TOKIO/PEKÍN, 17 nov (Reuters) - Japón trató el lunes de apaciguar la escalada de tensión con China en torno a Taiwán, que ha llevado a Pekín a instar a sus ciudadanos a mantenerse alejados de su vecino del este asiático.

La disputa estalló después de que la primera ministra Sanae Takaichi dijera a los legisladores japoneses este mes que un ataque chino a Taiwán que amenazara la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar, un escenario que las administraciones anteriores han evitado discutir en público para no provocar a Pekín, que reclama la isla autogobernada.

Masaaki Kanai, director general de la Oficina de Asia y Oceanía del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés, se reunirá esta semana en Pekín con su homólogo chino, Liu Jinsong, según informaron el lunes los medios de comunicación japoneses. Se espera que Kanai explique que el comentario de Takaichi no supone un cambio en la política de seguridad de Japón e inste a China a abstenerse de emprender acciones que perjudiquen aún más los lazos, añadieron.

Taiwán se encuentra a poco más de 110 kilómetros (68 millas) de las islas más occidentales de Japón y cerca de rutas marítimas vitales de las que Tokio depende para el transporte de petróleo y gas. Japón alberga también la mayor concentración de poder militar estadounidense fuera de Estados Unidos.

"Varios canales de comunicación están abiertos", dijo el secretario jefe del Gabinete japonés en una rueda de prensa periódica cuando se le preguntó por la .

La advertencia de viaje de China, añadió, "es incompatible con la dirección general de promover una relación estratégica mutuamente beneficiosa. Hemos pedido firmemente a la parte china que tome las medidas adecuadas".

Es posible que Takaichi tenga la oportunidad de hablar directamente con el primer ministro chino, Li Qiang, esta semana, en un momento en que se espera que ambos asistan a la cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica a partir del viernes.

En comentarios a la prensa el lunes en Nuevo Taipéi, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que China estaba llevando a cabo un "ataque multifacético" contra Japón.

"Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que siga prestando mucha atención y también insto a China a que actúe con moderación y demuestre una conducta propia de una gran potencia, en lugar de convertirse en un alborotador de la paz y la estabilidad regionales", dijo.

(Información de Tim Kelly, Liz Lee, Tamiyuki Kihara, Yoshifumi Takemoto y Chang-Ran Kim; información adicional de Ben Blanchard en Taipei; edición de Stephen Coates, Thomas Derpinghaus y Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)