Japón.- Japón declara una alerta por tsunami tras un terremoto de 7,6 en las inmediaciones de la costa este del país

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido este lunes una alerta por tsunami para la costa este del país por un terremoto de magnitud preliminar 7,6 en las inmediaciones de la prefectura de Aomori.

La alerta avisa a la población de las costas de Hokkaido y Tohoku que busquen un lugar elevado ante la posibilidad del impacto de olas de tres metros.

El terremoto ha sido registrado en torno a las 15.26 (hora en la España peninsular y Baleares) con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad.

La primera ministra del país, Sanae Takaichi, ya ha dado instrucciones al Gobierno para anticipar la evacuación de los residentes y proporcionar la información necesaria a los afectados sobre la evolución de la alerta.