Japón: Kazuyoshi Miura sigue jugando con 58 años

"Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, a pesar de mi edad", afirmó Miura, quien disputó 7 partidos de la temporada pasada con Atlético Suzuka, que milita en la cuarta división japonesa y finalmente descendió a la liga regional.

Miura, apodado "Rey Kazu" en su país natal, regresó a Japón en 2024 tras una etapa en el Oliveirense, club portugués de segunda división, donde también estuvo cedido por Yokohama Marinos.

El delantero debutó en 1986 con el Santos brasileño y ha jugado en Italia, Japón, Croacia y Australia.

En 1990 hizo su debut con la selección japonesa, con la que acumuló 55 goles en 89 presencias, pero quedó al margen del debut de los "Blue Samurai" en el Mundial de Francia 1998 y jugó su último partido en 2000. (ANSA).