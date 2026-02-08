Japón: La "Mujer de Hierro" japonesa triunfa y blinda a su mayoría

Por Alessandro Libri (ANSA) - TOKIO, 09 FEB - Una victoria que superó todas las expectativas para Sanae Takaichi, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Japón, en las elecciones anticipadas del domingo, revitaliza con fuerza al Partido Liberal Democrático (PLD) y abre la puerta a una posible reforma radical de la economía y la defensa

Según las proyecciones de la cadena pública NHK, el bloque conservador formado por el PLD y su socio menor, Ishin, obtendría hasta 328 de los 465 escaños de la Cámara Baja

El PLD, con más de 300 escaños, marca su mejor resultado desde 2017, la era del ex primer ministro Shinzo Abe, asesinado en 2022, y antiguo mentor de Takaichi

A pesar de las intensas nevadas en gran parte del noroeste del país, incluida Tokio, esta victoria refleja el alto apoyo que la líder de 64 años construyó en poco más de tres meses desde su nombramiento como jefa del partido gobernante, con una tasa de aprobación personal que, según encuestas, ronda el 70%

Por un lado, hay entusiasmo por su imagen directa y moderna; por otro, un clamor entre los votantes por respuestas concretas a la persistente inflación, en medio de precios en aumento y salarios estancados

Sin embargo, los analistas advierten que esta victoria aplastante no oculta tensiones estructurales

El plan para suspender el impuesto del 8% sobre alimentos, promovido por la primera ministra durante la campaña electoral y respaldado por muchas fuerzas de oposición, preocupa a los inversores

Con una deuda pública que supera el 200% del PIB, los rendimientos de los bonos a largo plazo han alcanzado niveles históricamente altos, mientras que las expectativas de políticas fiscales acomodaticias continúan erosionando el valor del yen en los mercados internacionales, aumentando los costos de las importaciones

Desde una perspectiva geopolítica, el nuevo mandato refuerza la línea dura que Takaichi mantuvo hacia Pekín

Considerada una continuidad con el enfoque nacionalista de Abe, la primera ministra ha ya ocasionado una de las crisis diplomáticas más graves en décadas al aludir a una posible intervención militar en caso de un ataque chino a Taiwán, aumentando las tensiones en la región

En contraste, ha establecido relaciones mucho más armoniosas con Washington, donde el presidente, Donald Trump, ofreció su "total apoyo" a Takaichi y confirmó una cumbre programada en la Casa Blanca para marzo, enfatizando la importancia de la alianza estratégica entre Japón y Estados Unidos en el nuevo contexto de competencia global con China

En cuanto a la revisión constitucional del artículo 9 -la cláusula pacifista que limita el uso de las fuerzas armadas-, los 310 escaños necesarios para iniciar un referéndum siguen siendo un objetivo alcanzable

Por otro lado, el colapso de la oposición fue total: la alianza centrista entre el Partido Democrático Constitucional y el Komeito perdió más de dos tercios de sus 167 escaños, mientras que el partido anti-inmigración Sanseito ha casi triplicado su representación y ahora se interesa por una mayor inclinación hacia la derecha dentro del nuevo gobierno de Tokio

Las elecciones japonesas se insertan en una tendencia más amplia de un escenario asiático caracterizado por un fortalecimiento de las fuerzas conservadoras y pro-gubernamentales

En Tailandia, los resultados preliminares del voto para la renovación del Parlamento indican avances de los partidos de derecha, con la formación del primer ministro, Anutin Charnvirakul, liderando, aunque sin una mayoría autónoma. Esta tendencia política señala una creciente demanda de liderazgo fuerte y estabilidad, en un contexto regional marcado por el desaceleramiento económico, tensiones sociales y crecientes presiones geopolíticas. (ANSA)