Japón: la "premier de hierro" anuncia elecciones anticipadas

Menos de cuatro meses después de su investidura, Takaichi pretende capitalizar su actual máximo apoyo, cercano al 70%, en torno a una agenda basada en tres pilares: una reducción temporal del IVA, un impulso al gasto público y una aceleración del proyecto nacional de rearme.

Con tan solo 16 días entre la disolución de la cámara y la votación, las estadísticas revelan que será la campaña electoral más corta de la posguerra, y también la primera vez desde 1992 que la Dieta se disuelve al inicio de una sesión ordinaria convocada en enero, en pleno invierno boreal.

En su rueda de prensa, Takaichi, líder del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón casi ininterrumpidamente durante 70 años, calificó la votación como un "juicio directo" sobre su liderazgo y las "transiciones estratégicas" acordadas con su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (JIP).

El objetivo declarado es consolidar una mayoría frágil, actualmente estancada en 233 de los 465 escaños heredados de la administración anterior, y superar el obstáculo del Senado, donde la coalición gobernante se encuentra en minoría.

La propuesta más impactante es la suspensión durante dos años del impuesto al consumo del 8% sobre los alimentos; una medida con un coste estimado de 5 billones de yenes al año, equivalente a 27.200 millones de euros, destinada a aliviar los gastos de las familias que luchan contra la inflación persistente.

La medida deseada ya provocó turbulencias en los mercados, con el rendimiento de los bonos a 10 años alcanzando su máximo en 27 años, lo que indica una creciente preocupación por la deuda pública, que ya es, con diferencia, la más alta entre los países del G7.

La misma iniciativa, que implica la abolición permanente del IVA sobre los alimentos, fue anunciada por la oposición: la centrista Alianza Reformista, formada por el Partido Democrático Constitucional (CDPJ) y Komeito, antiguo aliado centrista del PDL. Este giro populista preocupa a los economistas porque podría socavar aún más la credibilidad fiscal y acelerar la depreciación del yen, exacerbando precisamente los costos de importación que buscan contener.

Pero la verdadera prueba para la líder conservadora es la seguridad, señalan los analistas: la primera ministra, de 64 años, dice que quiere aumentar el gasto militar al 2% del PBI, rompiendo un tabú de décadas de antigüedad, ante la presión de la administración estadounidense y su relación personal con Trump, el prolongado empeoramiento de las relaciones diplomáticas con China (desencadenado por sus recientes declaraciones sobre la cuestión de Taiwán) y la reciente prohibición de Pekín a las exportaciones de minerales críticos.

Presionado por los periodistas sobre las afirmaciones de algunos partidos de la oposición de que Japón parece estar moviéndose hacia la derecha en el espectro político, Takaichi dijo que la misión fundamental de un estado es proteger las vidas y los medios de vida de sus ciudadanos, por lo que las políticas exteriores y de seguridad son cruciales, y agregó que Japón no se está moviendo hacia la derecha, sino que se está convirtiendo en "una nación normal". (ANSA).