Japón: la premier japonesa Takaichi evalúa la disolución de la Cámara baja

Así lo informan fuentes del gobierno y del Partido Liberal Democrático (LDP), reportadas por los medios nipones, citando la actual tasa de aprobación de su gobierno -superior al 70% según las encuestas nacionales- como principal factor estratégico.

La coalición gubernamental, formada por el LDP y el Partido de Innovación Japonés (JIP), posee actualmente una débil mayoría en la cámara más influyente del Parlamento: 233 escaños de 465, y también se encuentra en minoría en el Senado.

Dos escenarios electorales circulan entre los expertos: una campaña oficial a partir del 27 de enero con votación el 8 de febrero, o el inicio el 3 de febrero y el escrutinio el 15.

Sin embargo, esta medida no está exenta de riesgos, advierte la prensa local.

La disolución anticipada podría retrasar la aprobación de la ley de presupuestos para el ejercicio 2026, que ya es objeto de un frágil acuerdo con el Partido Democrático por el Pueblo (DPFF), cuyo líder, Yuichiro Tamaki, criticó la hipótesis de elecciones inmediatas, calificándola de "contradictoria" con respecto a los compromisos asumidos.

Además, en el trasfondo crece la tensión geopolítica con China, después de las recientes declaraciones de Takaichi sobre la seguridad en la región del Asia-Pacífico y el posible intervencionismo en defensa de Taiwán, lo que comprometió las relaciones con el país vecino.

En este sentido, un refuerzo del mandato parlamentario ayudaría a consolidar la posición de Japón en un contexto regional cada vez más inestable. (ANSA).