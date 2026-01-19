Japón: la premier Takaichi disuelve el Parlamento, elecciones anticipadas

Takaichi disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 8 de febrero. La disolución será efectiva el viernes. La primera ministra busca respaldo popular para su ambiciosa agenda de recorte de gasto público.

La líder conservadora anunció la decisión durante una rueda de prensa, con la intención de aprovechar su actual índice de popularidad, superior al 60%, para aumentar su apoyo en el Parlamento, donde la coalición gobernante ostenta una ajustada mayoría en la Cámara Baja, gracias al apoyo de tres diputados independientes.

La primera mujer primera ministra de Japón, en el cargo desde octubre pasado, declaró con contundencia en la rueda de prensa: "pediré a la ciudadanía que juzgue si merezco seguir al frente del gobierno". La campaña electoral comenzará el 27 de enero, con la votación prevista para el 8 de febrero.

La disolución anticipada de la Cámara Baja se produce menos de un año y medio después de las últimas elecciones generales, en las que el Partido Liberal Demócrata (PLD), liderado por su predecesor, Shigeru Ishiba, junto con el partido Komeito, de menor tamaño perdieron la mayoría en la máxima cámara del parlamento.

Un colapso que se repitió en las elecciones al Senado del pasado julio, provocando la dimisión del ex primer ministro unos meses después. A través de la nueva coalición formada por el PLD y el Partido de la Innovación de Japón (PIJ), Takaichi pretende ampliar su mayoría aprovechando el aún elevado apoyo de su gobierno, presentando las elecciones como un referéndum sobre su postura económica —que ella misma describió como "responsable pero agresiva"— y sobre la estabilidad de la alianza gobernante.

El PLD gobierna Japón de forma casi ininterrumpida desde hace décadas, pero su popularidad se vino abajo últimamente por unos escándalos de financiación y su incapacidad de atajar la inflación, que ronda el 3%.

Así, el contexto parlamentario sigue siendo complejo, según los analistas, ya que el bloque gubernamental debe negociar primero el presupuesto de 2026, que entra en vigor en abril.

Este es precisamente el ámbito donde la oposición centra sus críticas. En los últimos días, la principal fuerza de la oposición, el Partido Constitucional Democrático (PCDJ), y Komeito —antiguo aliado histórico de los conservadores— anunciaron la formación de la centrista Alianza Reformista, que se presentará como la principal oposición al gobierno.

A fines de diciembre, el gobierno presentó un proyecto de presupuesto récord de 122 billones de yenes (el equivalente de 781.000 millones de dólares estadounidenses) para el ejercicio fiscal que arranca en abril. El plan incluye unos 9 billones de yenes para Defensa, en un contexto de rivalidad con la vecina China.

El gobierno prometió obtener el visto bueno del Parlamento lo antes posible, para apoyar el consumo. Los partidos de oposición temen que la disolución de la cámara y el adelanto electoral retrasen la adopción del presupuesto de 2026. (ANSA).