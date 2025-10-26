Japón lanza con éxito nave de carga para llevar suministros a la Estación Espacial Internacional

TOKIO (AP) — La agencia espacial de Japón lanzó con éxito el domingo su cohete insignia más potente, el H3, que lleva una nave de carga no tripulada recién desarrollada para su primera misión de entrega de suministros a la Estación Espacial Internacional.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón informó que la nave HTV-X1 despegó con éxito a bordo del cohete H3 número 7 desde el Centro Espacial de Tanegashima, en el sur del país, y confirmó que entró en la órbita prevista 14 minutos después del despegue.

La nave se separó del cohete y llegó a una órbita planificada, según JAXA. Si todo transcurre sin contratiempos, se espera que llegue a la EEI en unos días para entregar suministros. El astronauta japonés Kimiya Yui, actualmente en la EEI, está preparado para capturar la nave con un brazo robótico en las primeras horas del jueves.

El HTV-X es el sucesor del Vehículo de Transferencia H-II no tripulado de JAXA, conocido como Kounotori, o cigüeña en japonés, que realizó nueve misiones a la EEI entre 2009 y 2020.

El nuevo carguero puede transportar una carga útil mayor y suministrar energía durante el vuelo, lo que permite transportar muestras de laboratorio que requieren almacenamiento a bajas temperaturas.

El HTV-X está diseñado para conectarse a la EEI durante hasta seis meses para entregar suministros y recoger desechos de la EEI, y después realizar misiones técnicas mientras realiza un vuelo orbital después de dejar la estación, esta vez por tres meses.

El lanzamiento del domingo también marca un debut exitoso para la versión más poderosa del cohete H3, con cuatro propulsores y un compartimento de carga más grande en la parte superior, según informaron los funcionarios.

El presidente de JAXA, Hiroshi Yamakawa, calificó el lanzamiento del domingo como "un gran paso adelante" que demostró la capacidad de Japón para entregar suministros al espacio, lo que sirve como "la base de la actividad espacial autónoma".

Iwao Igarashi, jefe del Departamento de Negocios Espaciales de Mitsubishi Heavy Industries, responsable de desarrollar el H3 con JAXA y operar los lanzamientos de cohetes, dijo que el historial de Japón de lanzamientos puntuales y precisión en la entrega de cargas útiles y el cohete recién modificado demuestran que pueden satisfacer una variedad de necesidades de los clientes. Dijo que su empresa planea expandir su instalación de lanzamiento.

El cohete H3 reemplaza al querido cohete H-2A de Japón, que realizó su último vuelo en junio, como un nuevo modelo insignia diseñado para ser más competitivo en costos en el mercado espacial global.

Hasta ahora, el H3 ha realizado seis vuelos consecutivos exitosos después de un intento de debut fallido en 2023, cuando el cohete tuvo que ser destruido junto con su carga útil.

Japón considera que una capacidad de transporte espacial estable y comercialmente competitiva es clave para su programa espacial y su seguridad nacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.