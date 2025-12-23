Japón lanza su advertencia más firme sobre una posible intervención por la caída del yen

Por Makiko Yamazaki y Leika Kihara

TOKIO, 23 dic (Reuters) -

Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, dijo el martes la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzando la advertencia más contundente hasta la fecha sobre la disposición de Tokio a intervenir en el mercado de divisas para detener las fuertes caídas de la moneda.

"No reflejan en absoluto los fundamentos", dijo Katayama en una rueda de prensa sobre las caídas del yen tras las declaraciones del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, la semana pasada.

"No creo que hubieran llegado tan lejos a menos que hubiera movimientos especulativos. El gobierno tomará las medidas oportunas contra los movimientos excesivos", basándose en el acuerdo alcanzado en septiembre entre Japón y EEUU sobre la política de tipos de cambio.

Estas declaraciones coinciden en gran medida con las que dio el lunes en una entrevista con Bloomberg. El yen subía a alrededor de 156 por dólar estadounidense tras las declaraciones de Katayama el martes, aunque no estaba demasiado lejos del mínimo de 11 meses de 157,78 tocado el viernes.

En un comunicado conjunto emitido en septiembre, Japón y EEUU reafirmaron su compromiso con unos tipos de cambio "determinados por el mercado", al tiempo que acordaron que las intervenciones en el mercado de divisas deberían reservarse para combatir el exceso de volatilidad.

Los dirigentes japoneses han citado el comunicado como un derecho a intervenir cuando los movimientos del yen se desvíen de los fundamentos económicos y produzcan oscilaciones excesivamente grandes.

La última vez que Tokio intervino en el mercado de divisas fue en julio de 2024, comprando yenes después de que la moneda alcanzara un mínimo de 38 años de 161,96 por dólar.

"Si el dólar supera los máximos alcanzados tras la conferencia de prensa del BOJ y llega a los 158 yenes y más, el Gobierno intervendrá en algún momento con toda seguridad", afirmó Hiroyuki Machida, director de ventas de divisas y materias primas de ANZ en Japón.

La debilidad del yen se ha convertido en una fuente de quebraderos de cabeza para los dirigentes económicos japoneses, ya que empuja al alza los precios de las importaciones y la inflación en general, aumentando así el coste de la vida de los hogares.

Las declaraciones del martes contrastaron con las que Katayama hizo el lunes, cuando dijo que Japón tomaría las medidas apropiadas, pero no definió los recientes movimientos del yen como desacordes con los fundamentos.

El viernes, el Banco de Japón subió los tipos de interés al 0,75%, situándolos en niveles nunca vistos en 30 años, en otro paso histórico para poner fin a décadas de enorme apoyo monetario.

Aunque la medida contribuyó a reducir la diferencia de tipos de interés con EEUU, el yen cayó, ya que los mercados interpretaron los comentarios de la rueda de prensa posterior a la reunión de Ueda como una señal de que el Banco de Japón no tenía prisa por subir más los tipos.

Machida, de ANZ, afirmó que la reciente debilidad del yen refleja tanto las políticas fiscales reflacionistas del gobierno como la política monetaria aún flexible del Banco de Japón.

Con el Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi preparando un presupuesto expansivo para el próximo año fiscal, el mercado necesita ver un mayor endurecimiento monetario para una corrección de la debilidad del yen, dijo.

