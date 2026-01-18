Japón: lanza un plan integral contra el acoso a estudiantes femeninas en exámenes

El fenómeno, conocido como "chikan", se refiere específicamente al manoseo no consentido que ocurre en lugares públicos concurridos, con mayor frecuencia en trenes y metros en hora punta, y es más frecuente durante la convocatoria de exámenes universitarios nacionales.

El intenso despliegue de las fuerzas del orden, señala el periódico Mainichi, coincide con el aumento de la circulación de publicaciones explícitas en redes sociales, como es habitual en vísperas del Examen Común de Admisión Universitaria, que contienen información específica sobre las líneas de tren que dan servicio a las universidades femeninas.

Las publicaciones señaladas por el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) a principios de 2025, por ejemplo, incluyen frases como "Los días de exámenes son perfectos para el acoso" o "Las filas que dan acceso a las universidades femeninas son objetivos ideales".

El Mainichi enfatiza que estas incitaciones criminales se basan en consideraciones cínicas: se asume que las víctimas, por temor a llegar tarde, evitarán denunciar el ataque.

A principios de esta semana, la capital japonesa lanzó un programa de prevención con campañas de concientización que promocionaban aplicaciones antidelincuencia —que permiten a los usuarios activar alarmas silenciosas o mostrar mensajes de ayuda directamente desde sus teléfonos inteligentes—, mientras que las fuerzas del orden intensificaron las patrullas en trenes, terminales y estaciones ferroviarias cercanas a los centros de examen.

También se brindó asistencia en el transporte público con anuncios sonoros y señalización temática, preparada por la empresa de transporte Jr East y varios operadores privados.

Para proteger a los candidatos, el Centro Nacional de Exámenes de Acceso a la Universidad aclaró que quienes hayan sido víctimas de un delito podrán realizar un examen suplementario. Además, su sitio web recomienda explícitamente presentarse con ropa de civil, ya que "los uniformes escolares hacen que las estudiantes sean fácilmente identificables, lo que aumenta su vulnerabilidad".

A pesar de la percepción general de seguridad en Japón, según los datos más recientes de la policía nacional, se registran oficialmente entre 2000 y 3000 delitos de chikan cada año, que resultan en arrestos o denuncias. Sin embargo, según una encuesta gubernamental de 2024, aproximadamente el 80% de las víctimas no denuncian el incidente a las autoridades, por razones culturales o vergüenza general, lo que contribuye a una subestimación significativa de los casos reales. (ANSA).