Japón libera a capitán de pesquero chino incautado, según medios

Japón liberó el viernes por la noche al capitán de un barco pesquero chino que incautó la víspera, informaron los medios locales.

La agencia pesquera nipona confiscó el buque el jueves y arrestó a su comandante por negarse a cumplir la orden de detenerse para ser inspeccionado, en un incidente que tensó aún más las relaciones entre los dos países asiáticos.

Pekín reaccionó rápidamente y pidió a Tokio que respetara la seguridad y los derechos de la tripulación china.

Esta incautación de un pesquero chino, la primera desde 2022, se produce tres meses después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, desencadenara una disputa diplomática sobre Taiwán.

Apenas unas semanas después de asumir el cargo, Takaichi sugirió que Tokio intervendría militarmente si Pekín intenta tomar por la fuerza esa isla de régimen democrático que China reclama como propia.

El barco incautado el jueves se encontraba dentro de la zona económica exclusiva de Japón, a 166 kilómetros al sur-suroeste de la isla de Meshima, según un comunicado de las autoridades japonesas, que descartaron que se trate de un área en disputa.

El capitán, identificado por la agencia pesquera como el ciudadano chino Zheng Nianli, de 47 años, fue liberado después de que Pekín garantizara el pago de una fianza en efectivo, informaron la cadena pública NHK y otros medios japoneses.

La entidad de pesca nipona no respondió a las llamadas de la AFP el sábado por la mañana.

La detención en 2010 del capitán de otro pesquero chino en el mar de China Oriental se convirtió en un importante incidente diplomático.