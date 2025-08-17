Japón: McDonald's modifica la campaña de marketing Pokémon

La sucursal local de la empresa estadounidense de comida rápida ha anunciado que limitará la venta de sus Cajitas Felices, menús infantiles, a solo tres sets por grupo de viernes a domingo. Anteriormente, el límite era de cinco sets por persona. El segundo lote de juguetes Pokémon estará disponible del 15 al 21 de agosto, pero las tarjetas coleccionables, que tanto caos causaron, no se distribuirán en esta ocasión.

Las nuevas medidas se implementaron en respuesta al escándalo de la semana pasada, en el que largas filas de clientes compraron grandes cantidades de Cajitas Felices para revenderlas, y se reportaron casos de desperdicio masivo de alimentos, con comida tirada cerca del local sin consumir.

McDonald's Japón declaró que no tolerará compras para revender e instó a los clientes a evitar el desperdicio y exigir demasiado al personal. (ANSA).