Japón: Nagasaki conmemora 80 años del horror atómico

Esta catástrofe se cobró la vida de más de 70.000 personas, en su mayoría civiles, marcando efectivamente el final de la Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional de Japón seis días después.

Este sábado se observó un minuto de silencio a las 11:02 a.m. hora local (2:02 a.m. GMT) en el Parque de la Paz, en la ciudad ubicada en el suroeste del archipiélago.

Noventa y cuatro países y regiones participaron en el evento de conmemoración, luego de la controversia del año pasado sobre la decisión del municipio de no invitar a Israel debido al conflicto en la Franja de Gaza, lo que llevó a los embajadores de los Estados Unidos y otros miembros del Grupo de los Siete a desdeñar la ceremonia.

En la Declaración de Paz, leída durante la ceremonia conmemorativa, el alcalde Shiro Suzuki instó a los líderes mundiales a delinear un plan de acción específico para la abolición de las armas nucleares, señalando que la organización japonesa de supervivientes de la bomba atómica, Nihon Hidankyo, galardonada con el Premio Nobel de la Paz el año pasado, había destacado "la capacidad de una mayor colaboración de la sociedad civil".

En su discurso, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se comprometió a mantener el compromiso de décadas de Japón de no poseer, producir ni permitir el uso de armas nucleares.

El gobierno de Tokio "trabajará con firmeza para liderar los esfuerzos globales para lograr un mundo sin guerra nuclear y un mundo sin armas atómicas", declaró Ishiba.

Sin embargo, no se refirió al Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor en 2021, a pesar de los renovados llamamientos de Hiroshima y Nagasaki para que Japón se adhiriera.

Izumi Nakamitsu, secretario general adjunto de la ONU y alto representante para Asuntos Exteriores, se hizo eco de este sentimiento en su declaración leída en el evento: "Debemos renovar nuestro compromiso con las herramientas de eficacia demostrada para el desarme: diálogo, diplomacia, fomento de la confianza, transparencia, control y reducción de armamentos".

Según las últimas estimaciones gubernamentales, el número total de supervivientes oficialmente reconocidos de los dos ataques nucleares, conocidos como "hibakusha" ascendía a 99.130 en marzo de este año, situándose por debajo de los 100.000 por primera vez, con una edad media de poco más de 86 años. (ANSA).