Japón niega contacto durante visita del primer ministro taiwanés

Japón afirmó el lunes que el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, no tuvo contacto con autoridades niponas durante su reciente visita, cuando asistió a un partido de béisbol en Tokio.

La visita de Cho fue la primera de un primer ministro taiwanés desde 1972, salvo por una escala en 2004 provocada por el paso de un tifón, dijo a la AFP el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés.

El viaje se dio en medio de un marcado deterioro en las relaciones entre China y Japón.

"No hubo contacto con autoridades del gobierno japonés", aseguró a periodistas el portavoz del gobierno nipón, Minoru Kihara.

"Sabemos que la parte taiwanesa ha explicado que se trató de una (visita) privada (por lo cual) el gobierno no está en posición de comentar", agregó Kihara.

De vuelta en Taiwán, Cho afirmó el domingo que se trató de un viaje para aprovechar un "día libre".

"El viaje fue autofinanciado y fue una actividad privada. El único plan fue alentar al equipo de Taiwán junto a nuestros conciudadanos. No hubo otro propósito, así que no habrá más comentarios", afirmó Cho.

El equipo nacional de Taiwán cayó el viernes 13-0 frente a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol en Tokio.

La actual disputa con China fue provocada por comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió en noviembre que su país podría intervenir militarmente ante un intento chino de tomar Taiwán.

China considera a la isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza.