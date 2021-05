Japón no cree que advertencia de viaje de eeuu tenga impacto en jjoo

Por Elaine Lies y Sakura Murakami

TOKIO, 25 mayo (Reuters) - Funcionarios nipones de alto rango dijeron el martes que no esperan que una advertencia de Estados Unidos contra los viajes a Japón por preocupaciones sobre el coronavirus afecte a los Juegos Olímpicos de Tokio a menos de dos meses de su inicio, e indicaron que el apoyo de Washington se mantiene sin cambios.

El consejo y orientación de "no viajar" a Japón que hizo el Departamento de Estado estadounidense el lunes no mencionó los Juegos Olímpicos específicamente, pero advirtió en contra de visitar el país en la actualidad.

"Ahora mismo no vemos un impacto particular", dijo el ministro olímpico, Tamayo Marukawa, en una conferencia de prensa. Asimismo, señaló que el aviso no prohíbe los viajes esenciales y que el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos ya dijo que las prácticas de mitigación planificadas permitirán la participación segura de sus deportistas.

Las autoridades japonesas y olímpicas han prometido que los Juegos se celebrarán según lo planeado el 23 de julio después de ser pospuestos en 2020, incluso pese a que los sondeos muestran que la mayoría de los japoneses quiere su cancelación o aplazamiento por preocupaciones sobre el coronavirus.

La campaña por Internet "Alto a los Juegos Olímpicos de Tokio" había recogido 387.000 firmas hasta el martes, dijeron los organizadores.

El secretario jefe del gabinete, Katsunobu Kato, dijo que Japón está en estrecho contacto con el gobierno de Estados Unidos.

"Creemos que no hay absolutamente ningún cambio en el apoyo de Estados Unidos a la decisión de Japón de celebrar los Juegos Olímpicos", afirmó.

En su nueva guía, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que los viajeros deben evitar todos los viajes a Japón. (Reporte de Elaine Lies, Sakura Murakami, Yoshifumi Takemoto y Takashi Umekawa; escrito por Linda Sieg; editado en español por Carlos Serrano)

