Japón no reconocerá un Estado palestino por los vínculos con los EEUU

TOKIO, 17 sep (Reuters) -

Japón no reconocerá por ahora un Estado palestino, una decisión tomada probablemente para mantener las relaciones con Estados Unidos y evitar un endurecimiento de la actitud de Israel, informó el miércoles el diario Asahi, basándose en fuentes gubernamentales no identificadas.

Varios Gobiernos, entre ellos los de Reino Unido, Francia, Canadá y Australia, han dicho que reconocerán un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU este mes, lo que añade presión internacional sobre Israel por sus acciones en el territorio.

Estados Unidos había instado a Japón a renunciar al reconocimiento de un Estado palestino a través de varios canales diplomáticos, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, había instado enérgicamente a su colega japonés a reconocerlo, según informó la agencia de noticias Kyodo la semana pasada.

Japón ha estado llevando a cabo una "evaluación exhaustiva, que incluye el momento y las modalidades adecuadas, de la cuestión del reconocimiento del Estado palestino", dijo el martes el ministro de Asuntos Exteriores, Takeshi Iwaya, en una rueda de prensa.

El secretario del Gabinete, Yoshimasa Hayashi, principal portavoz del Gobierno, repitió la declaración en una rueda de prensa el miércoles, al ser preguntado por el informe de Asahi.

Pero Hayashi expresó una "grave sensación de crisis" por el asalto terrestre israelí a la ciudad de Gaza, afirmando que "los cimientos mismos de una solución de dos Estados podrían estar derrumbándose".

Instó a Israel a "tomar medidas sustanciales para poner fin a la grave crisis humanitaria, incluida la hambruna, lo antes posible".

En una reunión de la ONU celebrada el viernes, Japón fue uno de los 142 países que votaron a favor de una declaración en la que se esbozan "pasos tangibles, con plazos definidos e irreversibles" hacia una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos.

Sin embargo, según Asahi, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, no asistirá a la reunión del 22 de septiembre sobre este tema, que se celebrará durante la reunión de la ONU en Nueva York.

Dentro del Grupo de los Siete, representantes alemanes e italianos han calificado de "contraproducente" el reconocimiento inmediato de Palestina. (Información de Kantaro Komiya; información adicional de Kiyoshi Takenaka; edición de Neil Fullick; editado en español por Patrycja Dobrowolska)