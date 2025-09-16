Japón. Otros dos candidatos se presentan a las primarias del PLD para suceder al primer ministro de Japón

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del Gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, y el exministro de Seguridad Económica Takayuki Kobayashi han anunciado este martes que se presentan como candidatos a las primarias del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD) con la vista puesta en suceder en el cargo al primer ministro, Shigeru Ishiba, que anunció su dimisión a principios de septiembre.

"Hasta ahora, como secretario jefe del Gabinete, he apoyado desde dentro al Gobierno de Ishiba y me he volcado con sinceridad y dedicación, en beneficio de todos los ciudadanos, en la implementación de reformas y de una política responsable", ha explicado Hayashi, de 64 años y antiguo portavoz de los gobiernos de Kishida e Ishiba.

En este sentido, ha apostado por usar "toda su experiencia y logros para aspirar a una nueva gestión gubernamental que combine la estabilidad con el crecimiento", según un mensaje difundido a través de redes sociales.

Por su parte, Kobayashi ha manifestado también su intención de convertirse en candidato a las primarias, una carrera a la que ya se ha presentado el exministro de exteriores Toshimitsu Motegi, y a la que se espera que se sume también el ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi.

Motegi encabeza la lista de candidatos confirmados para suceder a Ishiba al frente del Gobierno, si bien el ganador de las primarias no se convertirá automáticamente en primer ministro debido a la pérdida de apoyos parlamentarios por parte de los liberaldemócratas.

Es por ello que, una vez finalizada la votación interna, el candidato o candidata que quede en primer lugar deberá someterse al aval de la Dieta, el Parlamento japonés, lo que abre la puerta a que la oposición presente también a su propio candidato --a todas luces una situación poco probable, pero no imposible--.