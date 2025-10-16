Japón pide respuesta conjunta del G7 a los controles de China a las tierras raras

Los países del G7 deberían unirse para responder a los controles a la exportación de tierras raras impuestos por China, afirmó el jueves el ministro de Finanzas japonés.

Pekín anunció el 9 de octubre restricciones sobre los envíos de tecnologías relacionadas a esos metales considerados claves para la producción de computadores, baterías y nuevos desarrollos energéticos y de defensa.

Las tierras raras han sido un punto de fricción en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que acusa a Pekín de demorar la aprobación de licencias de exportación.

"Japón está profundamente preocupado por las amplias restricciones a la exportación de tierras raras anunciadas por China la semana pasada, y el G7 debería unirse para abordar esta cuestión", declaró el ministro Katsunobu Kato a periodistas en Washington.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, criticó el miércoles las nuevas restricciones del gigante asiático calificándolas de una medida de "China contra el mundo", y prometió que Washington y sus aliados "no se dejarán mandar ni controlar".

Los comentarios de Bessent y Kato se producen mientras los líderes económicos mundiales se reúnen esta semana en la capital estadounidense para los encuentros de otoño del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Además de Estados Unidos y Japón, el G7 incluye a Canadá, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

kh-stu/mjw/arm/mas